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EUA X IRÃ

Trump eliminará restrições a gases de efeito estufa usados na refrigeração

Cercado por executivos e líderes empresariais do setor, afirmou que as mudanças não teriam "impacto negativo"

O republicano classificou como
O republicano classificou como "ridículas" as regulamentações aprovadas por seu antecessor democrata, o ex-presidente Joe Biden - (crédito: BBC Geral)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (21) a eliminação das restrições a uma série de gases de efeito estufa usados em refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado.

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O republicano classificou como "ridículas" as regulamentações aprovadas por seu antecessor democrata, o ex-presidente Joe Biden, sobre os superpoluentes conhecidos como hidrofluorocarbonos (HFCs). 

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No Salão Oval, Trump disse que a medida reduziria o custo de vida nos Estados Unidos. A interrupção no fornecimento de petróleo causada pela guerra com o Irã fez os preços dispararem, impactando os índices de aprovação do presidente. 

Ele declarou que está "oficialmente encerrando as ridículas regulamentações do governo Biden". 

"Elas são ridículas, desnecessárias e caras, e na verdade pioram a situação", afirmou o presidente. 

O governo Trump estenderá os prazos para que supermercados e outras empresas eliminem gradualmente o uso de HFCs, informou a Agência de Proteção Ambiental (EPA) em um comunicado.

Trump, cercado por executivos e líderes empresariais do setor, afirmou que as mudanças não teriam "impacto negativo". "Não há preocupações ambientais", insistiu. 

A EPA afirmou que a mudança economizaria até 2,4 bilhões de dólares (12 bilhões de reais) para os americanos.

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Por AFP
postado em 21/05/2026 16:40
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