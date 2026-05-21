Exposição em Londres revela o lado artístico de Winston Churchill

Churchill começou a pintar aos 40 anos para aliviar a depressão e encontrou na arte um refúgio das pressões políticas - (crédito: - Domínio Público/Wikimédia Commons)

Winston Churchill, primeiro-ministro britânico durante grande parte da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), terá seu talento como pintor reconhecido com uma exposição de suas obras na Wallace Collection, em Londres, que será inaugurada em 23 de maio.

A exposição, que ficará em cartaz até 29 de novembro, será a maior retrospectiva dedicada à sua obra em mais de 60 anos, apresentando mais de 50 pinturas.

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Churchill, duas vezes primeiro-ministro britânico (1940-1945 e 1951-1955), é mais conhecido por liderar o Reino Unido durante grande parte da Segunda Guerra Mundial e por seu papel fundamental na resistência contra a Alemanha nazista.

Ele começou a pintar em 1915, quando foi forçado a renunciar ao cargo de primeiro-ministro da Marinha após o fracasso na Batalha de Galípoli, na Primeira Guerra Mundial.

Após essa renúncia, ele enfrentou um período "muito difícil", explicou Lucy Davis, uma das curadoras da exposição, à AFP.

"De repente, ele se viu com muito tempo livre" e "descobriu a pintura como uma forma de aliviar o estresse e a angústia que a situação lhe causava", acrescentou Davis.

Autodidata, mas cercado por pintores renomados, Churchill desenvolveu muito cedo um interesse por paisagens e se inspirou em sua experiência no sul da França para criar telas vibrantes, dominadas por tons de azul e ocre.

A exposição conclui com o período posterior a 1945, quando Churchill, derrotado nas eleições legislativas, retornou à pintura, uma arte que jamais abandonaria até sua morte em 1965.

Poderia-se esperar que uma figura política como Churchill produzisse obras influenciadas pelos eventos de sua época, mas a exposição demonstra justamente o contrário.

"Ele foi um líder em tempos de guerra, mas suas pinturas revelam verdadeiramente seu entusiasmo pela vida, seu espírito e seu lado travesso", observou Lucy Davis.



