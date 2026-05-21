Israel expulsou todos os ativistas estrangeiros da flotilha para Gaza

Militantes da "Global Sumud Flotilla" queriam chamar a atenção para a situação humanitária na Faixa de Gaza - (crédito: AFP)

Israel anunciou, nesta quinta-feira (21), a expulsão de todos os ativistas estrangeiros da flotilha de Gaza capturada esta semana pelas forças israelenses em águas internacionais, após a indignação internacional com o tratamento dado a eles durante a detenção.

Após a divulgação de imagens dos ativistas com as mãos amarradas e as testas pressionadas contra o chão, Espanha, Irlanda e Itália pediram sanções da União Europeia contra o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, que publicou os vídeos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os cerca de 430 tripulantes a bordo de aproximadamente 50 embarcações foram interceptados na segunda-feira pelo exército israelense no Mediterrâneo, a oeste de Chipre. Eles foram então levados à força para Israel e detidos na prisão de Ktziot, informou a ONG Adalah, que os representou legalmente.

"Todos os ativistas estrangeiros da flotilha da Solidariedade com a Palestina foram deportados de Israel. Israel não permitirá nenhuma violação do bloqueio naval legal a Gaza", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Oren Marmorstein.

A ONG havia indicado na noite de quarta-feira que eles deveriam comparecer perante os tribunais com vistas à sua expulsão, mas um porta-voz da organização contatado pela AFP, Moatassem Zeidan, indicou que, em última instância, "eles não serão levados perante os tribunais".

Adalah informou que eles foram levados para o Aeroporto Ramon, perto de Eilat, no sul de Israel, para serem deportados. Os ativistas egípcios e jordanianos foram então levados para seus respectivos países, para Taba e Aqaba, perto da fronteira com Israel.

No entanto, uma ativista alemã-israelense que viajava no mesmo comboio marítimo, que partiu da Turquia depois que Israel interceptou uma flotilha anterior com destino a Gaza na costa da Grécia em abril, terá que comparecer perante um tribunal em Ashkelon.

"Nos chutaram e socaram"

Os militantes da "Global Sumud Flotilla" ("sumud" significa resiliência em árabe) queriam chamar a atenção para a situação humanitária na Faixa de Gaza, devastada por mais de dois anos de guerra entre o Hamas e Israel, ao romper o bloqueio marítimo que o Estado israelense impõe ao pequeno território costeiro palestino.

Na quarta-feira, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, provocou indignação internacional e até mesmo dentro de seu próprio governo ao publicar um vídeo dos militantes da flotilha ajoelhados com as mãos amarradas.

Uma jovem que gritou "Palestina livre" enquanto o ministro passava acabou com a cabeça pressionada contra o chão por forças de segurança.

Gvir, do partido Poder Judaico, foi criticado pelo primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e pelo ministro das Relações Exteriores de Israel.

No entanto, Netanyahu defendeu seu país, afirmando que "tem todo o direito de impedir que flotilhas provocativas de apoiadores terroristas do Hamas" entrem em suas águas territoriais e cheguem a Gaza, referindo-se ao movimento islamista palestino que desencadeou a guerra ao lançar um ataque sem precedentes contra Israel em 7 de outubro de 2023.

As reações internacionais, especialmente dos países cujos cidadãos foram presos, não tardaram a chegar. Países como Espanha, Itália e Irlanda, além da ONU, denunciaram as imagens do vídeo como "inaceitáveis".

Leia também: Epidemia de ebola se propaga na República Democrática do Congo

Alessandro Mantovani, jornalista italiano detido juntamente com os ativistas da flotilha e deportado antes dos demais, afirmou nesta quinta-feira, ao chegar ao Aeroporto de Roma-Fiumicino, que ele e outros foram "levados algemados e acorrentados ao Aeroporto Ben Gurion e colocados em um voo para Atenas".

"Eles nos bateram. Nos chutaram e nos socaram", disse ele, referindo-se ao tratamento que receberam das forças de segurança.

Dario Carotenuto, deputado italiano também detido e deportado, relatou que apontaram fuzis para eles.

"Acho que aqueles foram os segundos mais longos da minha vida", declarou.