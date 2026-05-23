Kiev é atingida por 'ataque maciço de mísseis balísticos'

Fortes explosões sacudiram Kiev no começo deste domingo (24), testemunhou uma jornalista da AFP, após um alerta de ataque russo emitido por autoridades da capital ucraniana.
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"A capital é alvo de um ataque maciço de mísseis balísticos. É possível que novos disparos aconteçam. Permaneçam nos abrigos!", publicou no aplicativo Telegram o chefe da administração militar de Kiev, Tymour Tkatchenko.
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Quatro pontos da cidade foram atingidos, entre eles prédios residenciais. Segundo o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, os ataques deixaram três feridos.
Dezenas de pessoas buscaram se refugiar em uma estação de metrô no centro da capital ucraniana, onde explosões sacudiram prédios. Um alerta aéreo foi ativado em todo o país.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, havia advertido na véspera sobre um possível ataque russo iminente em grande escala.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu uma resposta militar após um ataque de drones ucranianos em Starobilsk, no território ucraniano ocupado por Moscou, deixar 18 mortos e mais de 40 feridos.
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