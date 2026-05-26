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Papa Leão XIV faz alerta sobre IA 

Primeira encíclica do papa Leão XIV, a Magnifica humanitas alerta para o risco de a inteligência artificial levar à desumanização e reforçar desigualdades. Documento admite culpa da Igreja Católica em não condenar o trabalho escravo

O papa Leão XIV assina a sua encíclica: documento foi lançado 135 anos depois do documento de Leão XIII - (crédito: Imprensa do Vaticano/AFP)
O papa Leão XIV assina a sua encíclica: documento foi lançado 135 anos depois do documento de Leão XIII - (crédito: Imprensa do Vaticano/AFP)

No 382º dia de pontificado, o papa Leão XIV lançou, nesta segunda-feira (25/5), a sua primeira encíclica e escolheu um tema do presente e do futuro: a inteligência artificial (IA). Intitulado Magnifica humanitas ("Magnífica humanidade", em latim), o documento propõe a salvaguarda da pessoa humana na era da IA e adverte sobre o risco de a nova tecnologia contribuir para a desumanização e o reforço do poder de quem controla recursos econômicos, além do agravamento das desigualdades.

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Ao mesmo tempo, Leão XIV fez um raro mea-culpa da Igreja Católica em relação à escravidão e pediu perdão. "Não podemos negar ou minimizar o atraso com que a Igreja e a sociedade condenaram o flagelo da escravatura", escreveu o líder católico. "É impossível não sentir profunda dor, ao considerar o enorme sofrimento e humilhação que a escravatura significou para tantas pessoas, em contraste com a sua limitada dignidade, amada infinitamente pelo Senhor. Assim sendo, em nome da Igreja, peço sinceramente perdão."

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Com 130 páginas, Magnifica humanitas foi divulgada no 135º aniversário da Rerum novarum, a enciclica escrita por Leão XIII que serviu de inspiração para o sucessor e abordou a condição dos operários. "Na era da inteligência artificial, em que a dignidade humana corre o risco de ser ofuscada por novas formas de desumanização, temos o dever urgente de permanecer profundamente humanos, salvaguardando com amor essa magnífica humanidade, que nos foi plenamente dada e manifestada em Cristo, e que jamais alguma máquina poderá substituir no seu esplendor", afirma Leão XIV no documento. "Não podemos considerar a IA moralmente neutra".

O chefe da Igreja Católica defende o desarmamento da inteligência artificial. "Desarmar a IA significa subtraí-la à lógica da competição armada, que hoje não é apenas militar, mas também econômica e cognitiva. Trata-se da corrida ao algoritmo mais eficaz e ao banco de dados mais vasto, com o objetivo de consolidar uma vantagem geopolítica ou comercial sobre todos os outros", observa. Leão XIV convidou especialistas em IA, incluindo Christopher Olah, cofundador da empresa Anthropic, para a apresentação do documento à imprensa, na Cidade do Vaticano.

Visão anti-humana

De acordo com a encíclica do papa norte-americano, os programadores (de IA) assumem um "particular peso ético e espiritual". "Cada escolha feita no projeto expressa uma visão da humanidade", lembra. Leão XIV adverte que o risco não é apenas o mau uso de tecnologias. Ele adverte que o paradigma tecnocrático em que a humanidade está imersa, potencializado pela revolução digital e pela IA, pode normalizar e fazer parecer justa uma visão anti-humana, segundo a qual a plenitude da vida consistiria em possuir mais. 

Doutor em teologia pela Università Pontificia Gregoriana (Roma) e professor do Departamento de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Paulo Fernando Carneiro de Andrade afirmou ao Correio que não considera uma surpresa a abdordagem da IA por Leão XIV. "Na tradição da Igreja, a instituição sempre se colocou sobre temas que, em cada momento da história, despertava questões que afetavam não só a religião em si e a relação com Deus, mas também a humanidade", disse. "Desde Leão XIII, com o surgimento da 'doutrina social da Igreja', uma série de encíclicas, a partir da Rerum novarum, ocupou-se dos temas cadentes daquele momento histórico. Se o papa Francisco toma como grande desafio a crise socio-ambiental, em continuidade, Leão toma como grande desafio lidar com a IA."

O teólogo avalia que a Magnifica humanitas trata de maneira muito apropriada o tema da IA. "Ela não demoniza o assunto, destaca que a IA pode ser um bem para humanidade, mas também coloca todos os seus riscos. Sobretudo quando o desenvolvimento da IA é feito por grandes grupos privados e conglomerados econômicos, podendo levar à maior concentração de poder em detrimento da humanodade", explicou Andrade.

Ele sublinha que a encíclica destaca a relação entre IA e democracia, os pobres e o futuro da humanidade. "O documento chama a atenção para o fato de que a inteligência artificial não pode ser comparada à inteligência humana. São diferentes. A humana compreende não só a capacidade de organizar dados, mas também a inteligência emocional e afetiva, e a experiência de vida", conclui o professor da PUC-RJ.

TRECHOS //  MAGNIFICA HUMANITAS

"Na era da inteligência artificial, em que a dignidade humana corre o risco de ser ofuscada por novas formas de desumanização, temos o dever urgente de permanecer profundamente humanos."

"Não podemos limitar-nos a invocar a moralização da máquina, o chamado 'alinhamento' da IA com os valores humanos, sem termos a coragem de impor uma condição adicional: a possibilidade de discutir o código ético a ser utilizado, submetendo-o a critérios de justiça social partilhada. Caso contrário, quem controla a IA imporá a própria visão moral."

"Para salvaguardar a pessoa humana na era da inteligência artificial, devemos voltar a refletir sobre o bem comum, a destinação universal dos bens, a subsidiariedade, a solidariedade e a justiça social."

Capa da encíclica Magnifica humanitas, de Leão XIV
Capa da encíclica Magnifica humanitas, de Leão XIV (foto: AFP)

"As inovações tecnológicas — entre elas a inteligência artificial — não são neutras: podem aumentar a participação e a justiça, ou, pelo contrário, agravar desigualdades, controle e exclusão."

"Tal como acontece com qualquer grande avanço tecnológico, a IA tende a reforçar sobretudo o poder daqueles que já dispõem de recursos económicos, competências e acesso aos dados."

"O risco não é apenas o do mau uso de algumas tecnologias, mas que o paradigma tecnocrático em que estamos imersos, potencializado pela revolução digital e pela IA, faça parecer justa e normal uma visão anti-humana."

"A transformação tecnológica pode ser enfrentada sem destruir o que torna generativa uma sociedade: a capacidade de construir futuro."

"Se uma tecnologia promete emancipação, mas produz novas formas de subordinação global, contradiz o princípio fundamental da dignidade da pessoa."

"As mesmas tecnologias que facilitam a comunicação e o acesso aos recursos podem sustentar modelos que exploram os mais fracos, alimentam novas formas de escravatura e transformam o conflito numa oportunidade de lucro."

"A luta contras as novas formas de escravatura é um teste decisivo para o discernimento ético da IA e da transformação digital."

"Não podemos negar ou minimizar o atraso com que a Igreja e a sociedade condenaram o flagelo da escravatura."

"As novas expressões de escravatura alimentam-se de cadeias económicas e infraestruturas digitais."

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 26/05/2026 05:50
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