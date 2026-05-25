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Elite do basquete 3x3 mundial desembarca em Brasília para torneio

Challenger Internacional da Fiba tomará conta do Pátio Brasil Shopping, com disputas entre equipes de 10 países em 27 e 28 de maio. Ingressos são gratuitos

Pátio Brasil Shopping foi palco de outras competições de basquete 3x3 e amplia leque de eventos esportivos - (crédito: Telmo Ximenes)
Pátio Brasil Shopping foi palco de outras competições de basquete 3x3 e amplia leque de eventos esportivos - (crédito: Telmo Ximenes)

O basquete 3x3 voltará a transformar Brasília em ponto de encontro internacional da modalidade em 27 e 28 de maio. O Challenger internacional da Fiba reunirá, no Pátio Brasil Shopping, equipes de 10 países em uma das principais etapas do circuito mundial da modalidade olímpica. A entrada será gratuita, com retirada dos ingressos pelo Sympla (clique aqui para acessar).

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Estão confirmados times da Bélgica, Reino Unido, Espanha, Estados Unidos, Suíça, República Tcheca, Alemanha, Lituânia, República Dominicana e Brasil. Os norte-americanos e os brasileiros terão três representantes cada na disputa.

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Disputado em meia quadra, com três jogadores de cada lado e partidas mais rápidas e intensas, o basquete 3x3 ganhou projeção global após a estreia olímpica em Tóquio-2020. A modalidade mistura características do basquete tradicional com dinâmica urbana, velocidade e forte apelo visual.

A etapa de Brasília integra o circuito Challenger da Fiba, considerado uma das portas de entrada para competições mais importantes do calendário internacional da modalidade. O torneio reúne equipes posicionadas entre as melhores do ranking mundial e reforça o crescimento do 3x3 no país.

"Uma grande honra para nós, do Pátio Brasil, sediarmos o Fiba 3x3 Challenger Brasília 2026, renovando nossa exitosa parceria iniciada na edição de 2025. Estávamos com saudade daquela contagiante energia que nos foi proporcionada pelos jogadores de tantas nacionalidades e pelo público, que respondeu com enorme entusiasmo a cada lance dos maiores astros desta modalidade", destacou o superintendente do Pátio Brasil Shopping, Augusto Brandão.

Serviço

Challenger Internacional de Basquete 3x3 — Brasília 2026
Onde: Pátio Brasil Shopping, Asa Sul
Quando: 27 e 28 de maio
Ingressos: retirada gratuita via Sympla (clique aqui para acessar)
Programação completa: Site oficial da Fiba 3x3 (clique aqui para acessar)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/05/2026 17:30
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