Colisão entre ônibus escolar e trem na Bélgica deixa várias vítimas

Agentes da Polícia Forense inspecionam o ônibus danificado no local do acidente, após um trem colidir com um ônibus escolar, na passagem de nível de Vierhuizen, em Buggenhout, a cerca de 20 km ao norte de Bruxelas, em 26 de maio de 2026. - (crédito: AFP)

Um trem colidiu com um ônibus escolar na Bélgica nesta terça-feira (26), um acidente que deixou várias "vítimas",informou o ministro do Interior do país.

O acidente aconteceu em Buggenhout, na região de Flandres, em uma passagem de nível, declarou à AFP Frédéric Sacré, porta-voz da Infrabel, empresa que administra a rede ferroviária belga.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A colisão aconteceu "às 8h08 (hora local). Um micro-ônibus foi atingido por um trem que deveria fazer uma parada na estação seguinte, que ficava a aproximadamente um quilômetro", afirmou.

Leia também: Papa Leão XIV faz alerta sobre IA

"O impacto foi extremamente violento", disse, antes de citar um "balanço dramático", mas sem revelar detalhes.

O ministro do Interior, Bernard Quintin, lamentou o "trágico acidente" em uma mensagem na rede social X.

"Meus pensamentos estão com as vítimas e seus entes queridos. Desejo muita força aos feridos", escreveu Quintin.