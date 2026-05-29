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ESTADOS UNIDOS

Estudantes são resgatados após passarem 4 horas presos em montanha-russa

Jovens foram resgatado na noite desta quinta-feira (28/5) após passarem quatro horas presos a 30 metros de altura em uma montanha-russa no Texas, Estados Unidos

O brinquedo Iron Shark, no parque Pleasure Pier, sofreu uma falha no controle de tração. Os jovens foram retirados um a um com um guindaste e, apesar do susto e do calor forte, ninguém se feriu. - (crédito: reprodução/redessociais)
O brinquedo Iron Shark, no parque Pleasure Pier, sofreu uma falha no controle de tração. Os jovens foram retirados um a um com um guindaste e, apesar do susto e do calor forte, ninguém se feriu. - (crédito: reprodução/redessociais)

Jovens foram resgatados de uma montanha-russa após passarem quatro horas presos a 30 metros de altura, nesta quinta-feira (28/5), no Texas, Estados Unidos. O resgate foi realizado por uma equipe de bombeiros. 

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A montanha-russa Iron Shark é a mais alta do parque Pleasure Pier em Galveston. Por volta das 17h, o brinquedo apresentou uma falha no controle de tração, deixando o grupo de oito estudantes presos pouco antes da queda dos 30 metros. O parque foi evacuado e os bombeiros tiveram que usar um guindaste para resgatar os jovens um por um. 

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A operação de resgate terminou por volta das 20h30. O chefe dos bombeiros Mike Varela contou a  emissora KHOU que os estudantes ficaram abalados por descerem a escada e pelas horas expostos ao sol forte: "Eles foram examinados para verificar se estavam desidratados e todos pareciam estar bem" completou.

As imagens capturadas por uma emissora local mostram o resgate dos bombeiros e os jovens sentados na montanha-russa, de costas para o chão e de frente para o céu. Apesar do susto, ninguém se feriu e todos foram retirados em segurança. 

Confira o vídeo: 

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 29/05/2026 14:11 / atualizado em 29/05/2026 14:14
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