Estudantes são resgatados após passarem 4 horas presos em montanha-russa

Jovens foram resgatados de uma montanha-russa após passarem quatro horas presos a 30 metros de altura, nesta quinta-feira (28/5), no Texas, Estados Unidos. O resgate foi realizado por uma equipe de bombeiros.
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A montanha-russa Iron Shark é a mais alta do parque Pleasure Pier em Galveston. Por volta das 17h, o brinquedo apresentou uma falha no controle de tração, deixando o grupo de oito estudantes presos pouco antes da queda dos 30 metros. O parque foi evacuado e os bombeiros tiveram que usar um guindaste para resgatar os jovens um por um.
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A operação de resgate terminou por volta das 20h30. O chefe dos bombeiros Mike Varela contou a emissora KHOU que os estudantes ficaram abalados por descerem a escada e pelas horas expostos ao sol forte: "Eles foram examinados para verificar se estavam desidratados e todos pareciam estar bem" completou.
As imagens capturadas por uma emissora local mostram o resgate dos bombeiros e os jovens sentados na montanha-russa, de costas para o chão e de frente para o céu. Apesar do susto, ninguém se feriu e todos foram retirados em segurança.
Confira o vídeo:
???????????? Falha em montanha-russa faz pessoas passarem 4 horas deitadas a 30 metros de altura nos EUA
???? Oito jovens ficaram presos por quatro horas a 30 metros de altura em uma montanha-russa no Texas, nos Estados Unidos, e foram resgatados nesta quinta-feira (28). O caso ocorreu no… pic.twitter.com/Q8h3cZqa1N— Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) May 29, 2026
*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe
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