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O adeus a Edgar Morin, o sociólogo do pensamento complexo

Filósofo da esquerda intelectual francesa, Edgar Morin faleceu aos 104 anos e deixou um legado inestimável para a comunidade científica e acadêmica. Especialista de centro criado em sua homenagem fala ao Correio e destaca obra

Edgar Morin escreveu quase 100 livros e desenvolveu o conceito do pensamento complexo - (crédito: G. Garitan/Wikipedia)
Edgar Morin escreveu quase 100 livros e desenvolveu o conceito do pensamento complexo - (crédito: G. Garitan/Wikipedia)

Pensador universal da complexidade e referência em humanismo. Com essas palavras, a Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, instituição baseada no México, informou a morte do sociólogo e filósofo francês Edgar Morin, aos 104 anos. Intelectuais brasileiros que trabalharam com Morin lamentaram o falecimento. "Sua partida representa uma profunda perda para a educação, a filosofia, as ciências sociais e as comunidades acadêmicas, que encontraram em sua obra uma guia para compreender a incerteza, religar os saberes e assumir a complexidade da condição humana", afirma comunicado divulgado pela Multiversidad Mundo Real Edgar Morin.

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A nota acrescenta que a proposta do pensamento complexo de Morin possibilitou reconhecer a relação indissolúvel entre indivíduo, sociedade, espécie, natureza e cultura. "A partir de sua visão, a educação não somente transmite conhecimentos, mas ajuda a formar consciência, sensibilidade, responsabilidade e sentido de pertencimento a uma comunidade mais ampla", explica. Ainda segundo a instituição mexicana, a morte de Morin deixa um "vazio no pensamento universal". "Seu legado permanece como uma força viva para quem busca compreender o mundo a partir de uma visão integradora", acrescenta.

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Um dos mais renomados intelectuais da esquerda francesa durante o século 19 e pioneiro da teoria da comunicação, uma das bases dos cursos de jornalismo, Morin publicou quase 100 livros. A última obra foi publicada em 2024, aos 102 anos — um romance de inspiração autobiográfica escrito em 1946 e que retomou para finalmente torná-lo público. Em 2021, chegou a lançar dois livros: uma coletânea de ensaios e uma obra de memórias intitulada Lições de um século de vida.

Doutora em educação pela Universidade de São Paulo (USP), pedagoga, especialista em transdisciplinaridade e pensamento complexo e pós-doutora orientada pelo próprio Edgar Morin, na École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, em Paris), a brasileira Izabel Petraglia conviveu com o filósofo francês por três décadas. Diretora e cofundadora do Centro de Estudos e Pesquisas Edgar Morin no Brasil, ela contou ao Correio que o filósofo foi "amigo, mestre de uma vida toda e presidente de honra da instituição". "Morin deixou um legado incomensurável para as diversas áreas do conhecimento. Um dos maiores filósofos da atualidade, atravessou os séculos 20 e 21 formando gerações comprometidas com a importância da reforma do pensamento para o estabelecimento de uma política de civilização para o planeta", explicou. 

A brasileira Izabel Petraglia, amiga que teve Morin como orientador de seu pós-doutorado: "Foi um gênio"
A brasileira Izabel Petraglia, amiga que teve Morin como orientador de seu pós-doutorado: "Foi um gênio (foto: Arquivo pessoal)

"Autor de uma epistemologia da complexidade, seu pensamento busca a relação dos diversos saberes. Ao longo de seus quase 105 anos, que completaria em 8 de julho, Morin escreveu quase uma centena de livros e manifestou-se sobre todos os assuntos: a antropologia, a guerra, conflitos geopolíticos", disse Petraglia. Ela lembrou que Morin participou de pesquisas empíricas em sociologia e participou do Partido Comunista por 10 anos, como membro voluntário da Resistência Francesa. "Ele viveu na clandestinidade e mudou de nome, de Naoum para Morin, por conta da perseguição nazista. Do partido político, ele foi para a sociologia do cinema e escreveu sobre a cultura de massas no século 20, sobre as estrelas de cinema de Hollywood e fez um filme — Crônicas de um verão —  premiado em Cannes. Um gênio, em tudo o que fez. Autodidata, estudou direito e geografia, mas também biologia, física e filosofia", disse. 

Em entrevista ao Correio, o mexicano José Gustavo Casas Álvarez — doutor em antropologia social e diretor acadêmico da Multiversidad Mundo Real Edgar Morin — explicou que o maior legado do filósofo francês estará em um lugar "profundamente afetivo". "No que diz respeito ao seu trabalho sociológico e filosófico, com os volumes de O método ele estabelece as bases para o Pensamento Complexo. Por meio dele, confronta a comunidade científica e acadêmica, ao questionar as consequências da instrumentalização acrítica do conhecimento científico e suas derivações tecnológicas para o propósito urgente de reprodução do capital, apesar das evidências das consequências adversas disso", explicou. "Da mesma forma, estabelece fundamentos e desafios para a continuidade de uma compreensão científica e humanística da nossa trajetória entre os séculos 20 e 21, mas com estruturas criticamente fundamentadas, intelectualmente concretas e necessárias: ciência com consciência, sete saberes para a educação do futuro, pensamento, entre outros."

Petraglia também ressaltou que, nos seis volumes de O método, Morin refletiu sobre a natureza, a vida, o conhecimento, a cultura, a humanidade e a ética. "A partir dos anos 2000, dedicou-se à educação, entendendo-a como uma brecha de transformação da humanidade, um oásis de resistência e metamorfose. A partir de então, escreveu vários livros sobre educação: Os sete saberes necessários à educação; A cabeça bem-feita: repensar a reforma; reformar o pensamento; Ensinar a viver: manifesto para mudar a educação. Ele preferia a palavra 'metamorfose' à 'transformação', por entender que a metamorfose é mais essencial de um pensamento redutor em direção a um pensamento completo. Fruto de sua epistemologia, o pensamento complexo acolhe as incertezas e as contradições da vida e da ciência, promovendo uma racionalidade aberta." A brasileira entende que Morin foi um ser "prosaico" e "proético". "Ele amava a música, a poesia, a literatura, um bom vinho e as alegrias da vida. Amava o Brasil", assegurou. 

Gustavo Casas, antropólogo social da Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, cita legado afetivo
Gustavo Casas, antropólogo social da Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, cita legado afetivo (foto: Arquivo pessoal )

Segundo Casas, os intelectuais de todo mundo têm a missão de apreciar o impacto da obra de Morin.  "O seu reconhecimento na Europa é evidente, por meio da Unesco, do Ministério da Educação da França, de editoras e da imprensa escrita. Nas Américas, ainda precisamos avaliar seu impacto; contudo, posso atestar como sua obra passou de ser inicialmente recebida com ceticismo e desprezo a ser considerada e reavaliada", observou. O estudioso citou que, em 2023, uma Universidade Popular foi criada com seu nome, na França; no México, a Multiversidade Edgar Morin do Mundo Real existe desde 2004; no Brasil, há instituições em diversos níveis dedicadas a ele; e na Bolívia, Equador, Peru, Guatemala, Colômbia, Argentina e Chile, educadores e acadêmicos formaram-se em sua obra intelectual. "Sei que existem centenas de seguidores profundamente comprometidos em revisitar sua trajetória e seus livros, e em lhes dar novos rumos, um diálogo vital e um espírito de debate, mesmo correndo o risco de destruir o que ele propôs, assim como ele sugeriu para o conhecimento que vale a pena explorar e abraçar", concluiu.

Jhoalerson (ao fundo, de bigode) e colegas com Edgar Morin, na escola do Sesc, no Rio, em 2013
Jhoalerson (ao fundo, de bigode) e colegas com Edgar Morin, na escola do Sesc, no Rio, em 2013 (foto: Arquivo pessoal )

Em 2013, o cearense Jhoalerson Dias participou de uma aula magna com Morin sobre a transdisciplinaridade, na escola do Serviço Social do Comércio (Sesc), na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. "Foi em um auditório. Ele ministrou a aula em francês, com tradução simultânea. Morin ficou hospedado por umas duas semanas na escola. A gente saía dos dormitórios, onde morávamos, e o víamos andando de bicicleta", lembra o repórter multimídia, com carinho. "Como eu estava no ensino médio, eu não tinha noção do tamanho do Edgar Morin. Mais tarde, na faculdade, onde estudei audiovisual e comunicação, entendi mais quem ele era e passei a dar mais valor na experiência do passado." Jhoalerson passou três anos na escola da Sesc e recorda que Morin esteve duas vezes no local, durante esse período. 

 

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  • Gustavo Casas, antropólogo social da Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, cita legado afetivo
    Gustavo Casas, antropólogo social da Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, cita legado afetivo Foto: Arquivo pessoal
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    Jhoalerson (ao fundo, de bigode) e colegas com Edgar Morin, na escola do Sesc, no Rio, em 2013 Foto: Arquivo pessoal
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    A brasileira Izabel Petraglia, amiga que teve Morin como orientador de seu pós-doutorado: "Foi um gênio Foto: Arquivo pessoal
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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 29/05/2026 21:57 / atualizado em 30/05/2026 00:14
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