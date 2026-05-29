GDF adia para junho o uso da nova NFS-e nacional

Para mitigar falhas na transição, o ambiente de homologação segue aberto para a realização de simulações e novos cadastros - (crédito: Divulgação/Seec-DF)

Secretaria de Economia (Seec-DF) estendeu até 30 de junho o prazo-limite para que os contribuintes que utilizam sistemas próprios de emissão (webservice) adaptem suas plataformas ao novo modelo. A decisão, assinada pelo secretário-executivo da Receita, Clidiomar Soares, fundamenta-se na necessidade de assegurar estabilidade técnica ao processo de migração, que integra as diretrizes estruturais da Reforma Tributária. Durante esse intervalo, o governo local manterá ativo o ambiente de produção da nova NFS-e para absorver as atualizações em andamento no país.

De acordo com o Executivo, o Comitê Gestor Nacional da NFS-e (CGNFS-e) ainda vem aplicando correções pontuais no sistema por meio de notas técnicas publicadas na fase de homologação. Outro fator decisivo para a extensão do cronograma é que a obrigatoriedade dos preenchimentos voltados ao Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) está programada apenas para 1º de agosto de 2026, com base no Ato Conjunto RFB/CGIBS nº 1/2025 e na Resolução CGIBS nº 6/2026.

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"A prorrogação vai permitir que todas as empresas, desenvolvedores e profissionais da contabilidade concluam os ajustes necessários com maior segurança", pontuou Clidiomar Soares. Segundo o gestor, o prazo estendido é uma oportunidade para atualizar plataformas, realizar testes detalhados e sanar eventuais inconsistências antes da virada definitiva.

Para mitigar falhas na transição, o ambiente de homologação segue aberto para a realização de simulações e novos cadastros. A Secretaria de Economia informou ainda que os manuais de apoio e os canais de atendimento técnico continuam operando normalmente para orientar o setor produtivo.

