Eleição presidencial na Colômbia vai para segundo turno entre direita e esquerda

Nenhum candidato alcançou mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno das eleições presidenciais da Colômbia, realizado neste domingo (31/5), e a disputa será decidida em segundo turno, marcado para 21 de junho, entre Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria, direita) e Iván Cepeda Castro (coalizão Pacto Histórico, esquerda), segundo a apuração oficial da Registraduría Nacional del Estado Civil.

Com 97,58% das mesas apuradas, De la Espriella liderava a votação com 43,77% dos votos, seguido por Cepeda Castro, com 40,88%.

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A nova votação definirá o sucessor do presidente Gustavo Petro (Colombia Humana, esquerda) e deve aprofundar a polarização política no país. O resultado do primeiro turno indica uma disputa acirrada entre dois projetos distintos para a Colômbia, colocando em confronto propostas de direita e de esquerda para os próximos quatro anos.

Considerada decisiva para o futuro político e econômico colombiano, a eleição tem como temas centrais o debate sobre segurança pública, combate ao narcotráfico, reformas sociais e crescimento econômico, pautas que devem dominar a campanha até a definição do segundo turno.