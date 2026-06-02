Candidata socialista é alvo de críticas por morar em casa de 12,5 milhões

Advogada ligada à pauta da habitação representa inquilinos em uma das eleições locais mais acompanhadas na Califórnia - (crédito: Reprodução/Faizah Malik)

A disputa na Câmara Municipal de Los Angeles, nos EUA, ganhou um novo capítulo nos últimos dias após a repercussão de informações sobre a vida de Faizah Malik, candidata apoiada pelo braço local da organização Socialistas Democráticos da América. A advogada, que construiu sua trajetória profissional atuando em temas ligados à habitação e aos direitos dos inquilinos, passou a ser alvo de críticas e debates nas redes sociais e na imprensa americana por morar em uma residência de alto valor em Venice, um dos bairros mais valorizados da cidade.

Malik disputa a representação do Distrito 11 de Los Angeles, uma região que reúne áreas conhecidas como Venice, Brentwood e Pacific Palisades. A eleição é considerada uma das mais observadas do ciclo municipal deste ano por colocar frente a frente duas visões diferentes sobre temas como moradia, desenvolvimento urbano, população em situação de rua e segurança pública.

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O debate ganhou força após noticiários destacarem que ela vive em uma casa avaliada em cerca de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 12,5 milhões). O imóvel está localizado em uma região onde os preços dos imóveis estão entre os mais altos da cidade. A divulgação da informação gerou questionamentos de adversários e comentaristas políticos sobre a relação entre sua realidade financeira e as pautas defendidas durante a campanha.

O marido de Malik atua no setor financeiro, informação que também passou a ser citada durante a repercussão do caso.

A candidata se tornou conhecida em Los Angeles por sua atuação como advogada de interesse público e por defender projetos voltados à ampliação da oferta de moradias acessíveis. Durante sua campanha, ela tem criticado o aumento do custo de vida na cidade e defendido políticas que facilitem o acesso à habitação para famílias de renda mais baixa.

O apoio dos Socialistas Democráticos da América ajudou a colocar Malik entre os principais nomes da ala mais progressista da política local. A organização, considerada uma das maiores forças da esquerda americana, ampliou sua influência em Los Angeles nos últimos anos e apoia diversos candidatos para cargos municipais.

Na disputa eleitoral, Malik enfrenta a atual vereadora Traci Park, que busca a reeleição. Enquanto a candidata apoiada pelos socialistas concentra seu discurso em moradia popular e proteção aos inquilinos, Park tem dado destaque a temas como recuperação de áreas afetadas por incêndios, segurança pública e ampliação do efetivo policial.

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O Distrito 11 é considerado um retrato das desigualdades de Los Angeles. Embora inclua algumas das áreas mais ricas da cidade, a região também enfrenta problemas relacionados ao aumento dos aluguéis, à falta de moradias acessíveis e à crise de pessoas em situação de rua. Essas questões transformaram a política habitacional em um dos temas principais da campanha.

Apesar das críticas, a candidatura segue na reta final da disputa eleitoral. A votação é vista como um teste importante para medir o crescimento de grupos progressistas dentro da política municipal de Los Angeles e o alcance das propostas voltadas à ampliação do acesso à moradia em uma das cidades mais caras dos Estados Unidos.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.