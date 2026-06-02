Noivo morre em acidente de helicóptero horas depois de deixar cerimônia

Um casal recém-casado sofreu um acidente de helicóptero após deixar o local onde celebravam o casamento em Dawsonville, na Geórgia, Estados Unidos, na noite de sexta-feira (29/5). O noivo, Dave Fiji, de 25 anos, e o piloto não resistiram e acabaram falecendo no local. A noiva, Jesni, sobreviveu e está em recuperação.
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Ao final da celebração, o casal embarcou em um helicóptero com destino ao Aeroporto DeKalb-Peachtree. A saída em grande estilo acabou se tornando uma tragédia. Em meio à intensa neblina, o helicóptero Robinson R66 acabou caindo por volta das 22h30 em uma área repleta de árvores.
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O destino escolhido pelo casal para passar a lua de mel era Atlanta. O voo seria de aproximadamente 1 hora. Dave, que também era piloto, expressou sua preocupação com o tempo minutos antes de embarcar. "Ele disse ao piloto que a visibilidade era zero, e quando a visibilidade é zero assim, nós nunca voamos" contou o pai do noivo, George à emissora local WSB-TV.
Porém, mesmo com o tempo não favorável, o casal e o piloto decidiram sobrevoar, planejando subir uma altitude maior para tentar evitar o nevoeiro. Em poucos minutos, o helicóptero acabou despencando em uma área de 4.047 hectares, segundo pessoas que presenciaram o acidente.
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George também informou que a noiva é enfermeira, e quando tocou em Dave, que estava sobre seu colo, e chamou por ele. "Ela viu sangue nele, mas a essa altura, seu corpo já estava completamente frio", contou o sogro. Segundo ele, Jesni ficou presa nos destroços por cerca de seis horas, antes de ser encontrada pelos socorristas. "Eles levaram algum tempo para localizar o próprio helicóptero”, disse George.
O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes está investigando o acidente e ainda não determinou o que causou a queda do helicóptero.
*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe
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