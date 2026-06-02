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Noivo morre em acidente de helicóptero horas depois de deixar cerimônia

Um acidente de helicóptero na Geórgia matou o noivo Dave Fiji e o piloto da aeronave logo após a festa de casamento. A noiva, Jesni, sobreviveu

Um trágico acidente de helicóptero na Geórgia, Estados Unidos, matou o noivo Dave Fiji, de 25 anos, e o piloto da aeronave na noite de sexta-feira (29/5), logo após a festa de casamento. - (crédito: reprodução/WSB-TV)
Um trágico acidente de helicóptero na Geórgia, Estados Unidos, matou o noivo Dave Fiji, de 25 anos, e o piloto da aeronave na noite de sexta-feira (29/5), logo após a festa de casamento. - (crédito: reprodução/WSB-TV)

Um casal recém-casado sofreu um acidente de helicóptero após deixar o local onde celebravam o casamento em Dawsonville, na Geórgia, Estados Unidos, na noite de sexta-feira (29/5). O noivo, Dave Fiji, de 25 anos, e o piloto não resistiram e acabaram falecendo no local. A noiva, Jesni, sobreviveu e está em recuperação.

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Ao final da celebração, o casal embarcou em um helicóptero com destino ao Aeroporto DeKalb-Peachtree. A saída em grande estilo acabou se tornando uma tragédia. Em meio à intensa neblina, o helicóptero Robinson R66 acabou caindo por volta das 22h30 em uma área repleta de árvores. 

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O destino escolhido pelo casal para passar a lua de mel era Atlanta. O voo seria de aproximadamente 1 hora. Dave, que também era piloto, expressou sua preocupação com o tempo minutos antes de embarcar. "Ele disse ao piloto que a visibilidade era zero, e quando a visibilidade é zero assim, nós nunca voamos" contou o pai do noivo, George à emissora local WSB-TV. 

Porém, mesmo com o tempo não favorável, o casal e o piloto decidiram sobrevoar, planejando subir uma altitude maior para tentar evitar o nevoeiro. Em poucos minutos, o helicóptero acabou despencando em uma área de 4.047 hectares, segundo pessoas que presenciaram o acidente. 

George também informou que a noiva é enfermeira, e quando tocou em Dave, que estava sobre seu colo, e chamou por ele. "Ela viu sangue nele, mas a essa altura, seu corpo já estava completamente frio", contou o sogro. Segundo ele, Jesni ficou presa nos destroços por cerca de seis horas, antes de ser encontrada pelos socorristas. "Eles levaram algum tempo para localizar o próprio helicóptero”, disse George. 

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes está investigando o acidente e ainda não determinou o que causou a queda do helicóptero. 

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

 

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Anna Júlia Castro*

Estagiário

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 02/06/2026 13:53 / atualizado em 02/06/2026 13:54
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