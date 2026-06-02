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RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS

Marco Rubio exclui Brasil ao citar países aliados na América

Fala do Secretário de Estado dos Estados Unidos aconteceu nesta terça-feira (2/6), durante depoimento ao Congresso do país

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio - (crédito: Alex Brandon/AFP)
O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio - (crédito: Alex Brandon/AFP)

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, excluiu, nesta terça-feira (2/6), o Brasil ao citar "países amigos" no Continente Americano. Além disso, defendeu a política externa do governo Trump para o Hemisfério Ocidental. As falas aconteceram durante depoimento dado do Congresso dos Estados Unidos.

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Para descrever as relações externas, Rubio usou o termo "coalizão de países amigos". Além de citar outras nações, deixou o Brasil de fora. 

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"É fantástico que, tirando Nicarágua, Cuba, Venezuela e, claro, Brasil, embora esteja no meio de um ciclo eleitoral, e, em alguma extensão a Colômbia, temos uma região cheia de aliados e amigos dos Estados Unidos", destacou. 

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criticou o secretário pela fala, também nesta terça. "Faz pouco tempo que fui aos EUA, o tal do Marco Rubio é anti-América Latina. Já disse ao Trump que ele (Rubio) não gosta do Brasil. Ele não estava na reunião", disse o petista. Lula se encontrou com o republicano em maio. 

Rubio, ainda durante o depoimento ao Congresso, discorreu detalhes sobre o conflito no Oriente Médio. De acordo com o secretário, as negociações de paz com o Irã não foram interrompidas. Teerã havia afirmado que as conversas foram travadas em retaliação a ataques cometidos por Israel no Líbano.

O governo do país médio-oriental também concordou em discutir detalhes do programa nuclear, de acordo com o ex-senador. Porém, fontes do governo do Irã afirmaram à agência de notícias Fars News que as partes "não se falam há dias". 

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 02/06/2026 15:28 / atualizado em 02/06/2026 15:28
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