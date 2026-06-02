Marco Rubio exclui Brasil ao citar países aliados na América

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio - (crédito: Alex Brandon/AFP)

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, excluiu, nesta terça-feira (2/6), o Brasil ao citar "países amigos" no Continente Americano. Além disso, defendeu a política externa do governo Trump para o Hemisfério Ocidental. As falas aconteceram durante depoimento dado do Congresso dos Estados Unidos.

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Para descrever as relações externas, Rubio usou o termo "coalizão de países amigos". Além de citar outras nações, deixou o Brasil de fora.

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"É fantástico que, tirando Nicarágua, Cuba, Venezuela e, claro, Brasil, embora esteja no meio de um ciclo eleitoral, e, em alguma extensão a Colômbia, temos uma região cheia de aliados e amigos dos Estados Unidos", destacou.

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), criticou o secretário pela fala, também nesta terça. "Faz pouco tempo que fui aos EUA, o tal do Marco Rubio é anti-América Latina. Já disse ao Trump que ele (Rubio) não gosta do Brasil. Ele não estava na reunião", disse o petista. Lula se encontrou com o republicano em maio.

Rubio, ainda durante o depoimento ao Congresso, discorreu detalhes sobre o conflito no Oriente Médio. De acordo com o secretário, as negociações de paz com o Irã não foram interrompidas. Teerã havia afirmado que as conversas foram travadas em retaliação a ataques cometidos por Israel no Líbano.

O governo do país médio-oriental também concordou em discutir detalhes do programa nuclear, de acordo com o ex-senador. Porém, fontes do governo do Irã afirmaram à agência de notícias Fars News que as partes "não se falam há dias".



