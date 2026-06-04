Trump diz que planeja nomear ex-advogado pessoal como procurador-geral

O presidente disse aos convidados durante um jantar na Casa Branca que planejava indicar formalmente Blanche para o cargo - (crédito: Kent NISHIMURA / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quarta-feira (3/6) que planeja nomear permanentemente seu ex-advogado pessoal como procurador-geral para chefiar o Departamento de Justiça.

Todd Blanche atua como procurador-geral interino, após Trump ter demitido a titular anterior do cargo, Pam Bondi.

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A ex-funcionária foi alvo de investigação pela sua conduta na liberação de arquivos relacionados ao falecido agressor sexual Jeffrey Epstein.

Blanche, que anteriormente atuou como vice-procurador-geral, moveu acusações contra inimigos políticos de Trump, incluindo o ex-diretor do FBI, James Comey.

O presidente disse aos convidados durante um jantar na Casa Branca que planejava indicar formalmente Blanche para o cargo nesta quinta-feira, de acordo com imagens compartilhadas por um alto funcionário do governo nas redes sociais.

"Amanhã darei as instruções (...) para que o nomeemos como procurador-geral permanente", disse Trump na gravação divulgada por Dan Scavino, vice-chefe de gabinete de Trump.

Blanche tentou levar adiante um plano para criar um controverso fundo de compensação de 1,8 bilhão de dólares, o qual a oposição denunciou como um mecanismo discricionário concebido para favorecer os aliados de Trump.

O procurador interino informou ao Congresso, na terça-feira, que a iniciativa não prosseguiria.