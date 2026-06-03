InícioMundo
TATUAGENS

Supertatuada vai vir ao Brasil para refazer modificação corporal

Amber Luke estima ter gasto ao longo da vida cerca de R$ 1,7 milhões em pinturas corporais

Amber Luke tem cerca de 95% do corpo tatuado - (crédito: Reprodução/ Instagram/ @amberlukereels666)
Amber Luke tem cerca de 95% do corpo tatuado - (crédito: Reprodução/ Instagram/ @amberlukereels666)

A australiana Amber Luke, conhecida como uma das mulheres mais tatuadas do mundo, voltou a ganhar atenção da mídia após anunciar que virá ao Brasil para fazer um procedimento estético. Amber tem 95% do corpo tatuado e também é adepta de modificações corporais extremas.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Nas redes sociais ela é conhecida como Dragon Girl, ou Menina Dragão, em portugês. Amber conta que começou com as tatuagens aos 14 anos, e estima ter gastado desde então cerca de R$ 1,7 milhão com as pinturas e mudanças corporais. Atualmente ela mora em Barcelona, onde vai passar por dois procedimentos: um para inserir um “piercing de moeda” na orelha e outro para colocar um laço de silicone sob a pele de uma mão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Amber virá ao Brasil para refazer um procedimento de tatuagem nos globos oculares. Na primeira tentativa de realizar o procedimento, a influenciadora chegou a ficar cega por três semanas. Em apenas um perfil nas redes sociais, Amber acumula mais de 10 mil seguidores.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 03/06/2026 17:38
SIGA
x