Supertatuada vai vir ao Brasil para refazer modificação corporal

A australiana Amber Luke, conhecida como uma das mulheres mais tatuadas do mundo, voltou a ganhar atenção da mídia após anunciar que virá ao Brasil para fazer um procedimento estético. Amber tem 95% do corpo tatuado e também é adepta de modificações corporais extremas.

Nas redes sociais ela é conhecida como Dragon Girl, ou Menina Dragão, em portugês. Amber conta que começou com as tatuagens aos 14 anos, e estima ter gastado desde então cerca de R$ 1,7 milhão com as pinturas e mudanças corporais. Atualmente ela mora em Barcelona, onde vai passar por dois procedimentos: um para inserir um “piercing de moeda” na orelha e outro para colocar um laço de silicone sob a pele de uma mão.

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Amber virá ao Brasil para refazer um procedimento de tatuagem nos globos oculares. Na primeira tentativa de realizar o procedimento, a influenciadora chegou a ficar cega por três semanas. Em apenas um perfil nas redes sociais, Amber acumula mais de 10 mil seguidores.