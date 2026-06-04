Guia nepalês reaparece após sobreviver seis dias perdido no Everest

Esta fotografia, tirada em 20 de maio de 2026, mostra alpinistas escalando uma encosta, alinhados durante a ascensão do Degrau Hillary até o cume do Monte Everest, no Nepal - (crédito: FURTE SHERPA / AFP)

Um guia de montanha nepalês que ficou desaparecido por seis dias no Everest e que havia sido dado como morto foi encontrado vivo após rastejar de volta ao acampamento base, informaram as autoridades à AFP nesta quinta-feira (4/6).

Sua esposa chegou a rezar por sua alma, como contou à AFP no hospital da capital Katmandu, onde o experiente Dawa Sherpa se recupera de "algumas queimaduras de frio".

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O alpinista, de cerca de 50 anos e mais conhecido como "Hillary", em homenagem ao famoso alpinista Edmund Hillary, desapareceu na montanha mais alta do mundo na madrugada de 30 de maio.

Ele foi encontrado na madrugada desta quinta-feira perto do acampamento base por uma equipe nepalesa que ajuda a mapear rotas no Everest e a limpar os detritos deixados pelos alpinistas.

"Ele estava rastejando", disse Pemba Sherpa, da 8K Expeditions, empresa responsável pela operação de busca e resgate, à AFP.

Um helicóptero o transportou para Katmandu, onde uma equipe da AFP o viu sendo levado em uma maca.

"Ele está consciente e recebe tratamento", disse Nishant Dhakal, médico da unidade de terapia intensiva do Hospital HAMS, na capital.

"Estamos tratando seus ferimentos por congelamento, lesões causadas pelo frio, desidratação e trauma. Ele está passando por mais exames e permanecerá em nossa UTI", acrescentou.

A esposa de Dawa Sherpa, Damu Sherpa, disse que sua família está radiante.

"Ficamos tão felizes com a notícia; tínhamos perdido todas as esperanças", disse ela. "Também começamos a puja (orações para o falecido) ontem."

A filha deles, Mendo Lhamu Sherpa, disse que mal podiam acreditar quando receberam o telefonema informando que ele havia sido encontrado.

"A princípio, não tínhamos certeza se era ele, mas nos enviaram fotos para confirmar, e então senti uma alegria imensa", disse ela.