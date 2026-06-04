Lutador de MMA morre após ataque de urso: "Não tinha medo de nada"

Lutador de MMA morre em ataque violento de urso em mina - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

O lutador de MMA Hrishikesh Koloth, de 27 anos, morreu após ser atacado por um urso-negro enquanto trabalhava em uma mina no Canadá. O caso aconteceu em 8 de maio, em uma região isolada da província de Saskatchewan, conhecida pela presença frequente de ursos-negros e ursos-pardos.

Hrishikesh conciliava a carreira no MMA com o trabalho em operações de mineração quando foi surpreendido pelo animal na área de exploração da empresa, localizada a nordeste de Points North Landing.

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A identidade da vítima só foi divulgada nesta semana. Segundo a revista “People”, o urso envolvido no ataque foi sacrificado antes da chegada das autoridades.

A morte chocou colegas de trabalho, amigos e familiares do atleta, que era visto como uma promessa no MMA. Natural de Kerala, na Índia, Hrishikesh vivia em Penticton, na Colúmbia Britânica, ao lado do irmão, e alternava períodos de treinamento com temporadas nas minas canadenses.

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Em entrevista à emissora CBC, o irmão do lutador, Arjun Koloth, descreveu Hrishikesh como alguém que encarava qualquer desafio sem hesitação. “Ele não tinha medo de nada. Comunicação de luta dois dias antes do combate? Não importava. Oponente mais pesado que ele? Não importava. Ganhar ou perder, ele só queria lutar”, afirmou.

Arjun contou ainda que havia grande expectativa em torno da trajetória do irmão nos esportes de combate. “Todo mundo tinha muita esperança nele”, disse.

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Após a tragédia, a UraniumX Discovery Corp. divulgou nota lamentando a morte do funcionário. “Estamos profundamente tristes com esta trágica perda”, afirmou o CEO da empresa, Esen Boldkhuu. “Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com a família, amigos e colegas do falecido”, completou. O funeral de Hrishikesh Koloth foi realizado em Kerala, na Índia.