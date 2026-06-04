Vermes marinhos aparecem em praia na Argentina

Uma faixa do litoral da Argentina, na província de Chubut, amanheceu coberta de organismos marinhos, conhecidos como “peixe-pênis”. Trata-se de um verme marinho (Urechis unicinctus) de 25 cm de comprimento que vive em tocas no fundo do mar, filtrando plânctons e bactérias.

À primeira vista, muitas pessoas interpretaram a cena como uma invasão de criaturas desconhecidas. No entanto, um fenômeno natural provocado pelo mar causou o aparecimento dos organismos. De acordo com especialistas, ventos, correntes e a movimentação das águas os arrastam para fora de seus túneis e os depositaram na faixa de areia.

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Especialistas explicam que ocorrências desse tipo acontecem quando condições específicas do oceano atingem áreas onde a espécie vive. Embora outras regiões tenham registrado o fenômeno, esse tipo de episódio não é frequente na área, mesmo não sendo considerado inédito pelos pesquisadores.

O formato alongado e fálico dos vermes foi o que mais despertou interesse e curiosidade entre os visitantes. Nas redes sociais, muitos usuários tentaram identificar a espécie e teorias sobre sua origem.

Esses organismos passam grande parte da vida longe da vista humana. Enquanto permanecem sob a areia, desempenham funções importantes para o equilíbrio do ecossistema costeiro ao se alimentarem de partículas transportadas pela água.

Estudos indicam que representantes desse grupo habitam os oceanos há um longo período da história da Terra. Ao longo desse tempo, eles desenvolveram adaptações que garantiram sua sobrevivência em ambientes marinhos de diferentes profundidades.

Em determinadas regiões de peixes asiáticos, moradores consomem o animal em pratos tradicionais que integram a culinária local há gerações.