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Tragédia

Acidente com brasileira na Namíbia é investigado, diz Safári

A empresa afirma que ainda não pode dar detalhes sobre o caso e presta condolências à família de Meire Amorim

Nascida em Minas, Meire morava e trabalhava em Brasília - (crédito: Reprodução)
Nascida em Minas, Meire morava e trabalhava em Brasília - (crédito: Reprodução)

A Chameleon Safaris Namibia, empresa especializada em organizar passeios e excursões na Namíbia, afirmou ao Correio nesta quinta-feira (4/6) que o acidente que matou a brasileira Meire Aparecida de Amorim, de 45 anos, continua sendo apurado e que, por isso, não pode fornecer mais detalhes sobre o caso neste momento.

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"Este foi um acidente muito infeliz que chocou todos nós. Todo o incidente está atualmente sob investigação e, por isso, há muito pouco que eu possa compartilhar neste momento. Assim que a investigação for concluída, terei prazer em fornecer uma declaração mais atualizada", informou a empresa.

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A operadora de turismo também manifestou solidariedade aos familiares da vítima. "A Chameleon Safaris Namibia gostaria de expressar suas mais profundas condolências à família de Meire Aparecida de Amorim", disse.

A advogada mineira sofreu múltiplas lesões e morreu na última sexta-feira (29/5) durante um safári na Namíbia, após o veículo em que estava capotar. No carro também estavam outros cinco turistas estrangeiros, que não sofreram ferimentos graves e foram encaminhados a uma unidade de saúde para avaliação médica.

Meire morava em Brasília com o marido, Fernando Monteiro. Ela nasceu em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, e foi criada em Presidente Olegário, no Noroeste de Minas Gerais.

Informações preliminares apontam que o eixo de transmissão do veículo se desconectou, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção antes do capotamento.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades locais, com apoio da empresa responsável pelo safári.

Segundo Fernando Monteiro, marido da vítima, o corpo ainda não foi repatriado. Por isso, não há previsão para velório e sepultamento. Antes do traslado, Meire deverá passar por uma autópsia prevista para esta quinta-feira (4/6).

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 04/06/2026 16:28
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