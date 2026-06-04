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Rubio reafirma apoio ao presidente boliviano e anuncia mais ajuda

O secretário de Estado dos Estados Unidos disse que aumentará a ajuda emergencial e o "apoio logístico" contra os bloqueios

Os Estados Unidos já haviam manifestado, juntamente com treze países da região, sua
Os Estados Unidos já haviam manifestado, juntamente com treze países da região, sua "profunda preocupação" com os protestos há duas semanas - (crédito: Wikimedia Commons/Gage Skidmore )

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, reafirmou nesta quinta-feira (4/6) o apoio ao presidente boliviano, Rodrigo Paz, em uma conversa telefônica, e informou que aumentará a ajuda emergencial e o "apoio logístico" contra os bloqueios, segundo um comunicado oficial.

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A conversa serviu para "reafirmar o compromisso inabalável dos Estados Unidos de apoiar a democracia da Bolívia e a administração Paz enquanto reconstrói o país após 20 anos de fracassadas políticas socialistas", indicou o comunicado.

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"O secretário destacou que os Estados Unidos estão intensificando a assistência emergencial e o apoio logístico às operações na Bolívia", acrescentou o texto.

Rodrigo Paz apresentou na quarta-feira uma proposta de lei para facilitar que os militares removam os bloqueios de estradas que agravaram a escassez de alimentos, medicamentos e combustíveis.

Paz enfrenta há mais de um mês manifestações e bloqueios de rodovias realizados por camponeses, operários, mineiros, transportadores e professores que inicialmente pediam uma solução para a pior crise econômica do país em quatro décadas e agora exigem sua renúncia.

Os Estados Unidos já haviam manifestado, juntamente com treze países da região, sua "profunda preocupação" com os protestos há duas semanas.

Esses países, assim como a Bolívia, integram o chamado Escudo das Américas, uma aliança de segurança e combate ao crime organizado apresentada pelo presidente Donald Trump em março, durante uma cúpula de chefes de Estado realizada na Flórida.

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Por AFP
postado em 04/06/2026 21:53
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