James Handy, de ‘Top Gun: Maverick’, é morto com facada no peito

O ator James Handy, conhecido por participações em produções como Top Gun: Maverick, Jumanji e Arachnophobia, morreu aos 81 anos após ser esfaqueado em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada na quinta-feira (4/6) pelo site norte-americano TMZ.
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Segundo a polícia de Los Angeles, Handy foi encontrado em frente a uma residência com uma facada no peito. O principal suspeito do crime é Michael Gledhill, de 44 anos, filho da namorada do ator.
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De acordo com as autoridades, o próprio Gledhill acionou a polícia após o crime e afirmou: “Eu sou o filho do homem. Acabei de matar o homem do pecado”.
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Ele foi detido e autuado por homicídio. A Justiça estipulou fiança de US$ 2 milhões. Até o momento, a polícia não divulgou a possível motivação do assassinato.
Veterano da televisão e do cinema norte-americano, James Handy construiu uma carreira de mais de cinco décadas e acumulou mais de 100 créditos como ator. Ao longo da trajetória, participou de produções de destaque em Hollywood, incluindo Top Gun: Maverick, sucesso estrelado por Tom Cruise.
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