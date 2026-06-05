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LUTO NO CINEMA

James Handy, de ‘Top Gun: Maverick’, é morto com facada no peito

Ator foi encontrado com uma facada no peito em Los Angeles; enteado da namorada foi preso por homicídio

Ator James Handy é encontrado morto - (crédito: Reprodução)
Ator James Handy é encontrado morto - (crédito: Reprodução)

O ator James Handy, conhecido por participações em produções como Top Gun: Maverick, Jumanji e Arachnophobia, morreu aos 81 anos após ser esfaqueado em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada na quinta-feira (4/6) pelo site norte-americano TMZ.

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Segundo a polícia de Los Angeles, Handy foi encontrado em frente a uma residência com uma facada no peito. O principal suspeito do crime é Michael Gledhill, de 44 anos, filho da namorada do ator.

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De acordo com as autoridades, o próprio Gledhill acionou a polícia após o crime e afirmou: “Eu sou o filho do homem. Acabei de matar o homem do pecado”.

Ele foi detido e autuado por homicídio. A Justiça estipulou fiança de US$ 2 milhões. Até o momento, a polícia não divulgou a possível motivação do assassinato.

Veterano da televisão e do cinema norte-americano, James Handy construiu uma carreira de mais de cinco décadas e acumulou mais de 100 créditos como ator. Ao longo da trajetória, participou de produções de destaque em Hollywood, incluindo Top Gun: Maverick, sucesso estrelado por Tom Cruise.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 05/06/2026 09:02
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