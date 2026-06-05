Presidente da China fará visita à Coreia do Norte na próxima semana

O presidente da China, Xi Jinping, fará uma visita à Coreia do Norte na próxima segunda e terça-feira, sua primeira viagem ao país aliado desde 2019, anunciou a imprensa estatal chinesa nesta sexta-feira.
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"A convite de Kim Jong Un, Xi Jinping fará uma visita oficial à República Popular Democrática da Coreia de 8 a 9 de junho", informou a rede oficial CCTV. A viagem foi confirmada pela agência de notícias estatal norte-coreana KCNA.
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Pequim é uma fonte vital de apoio diplomático e político para a Coreia do Norte, um dos países mais isolados do mundo, detentor da arma nuclear e submetido a duras sanções internacionais.
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Mas, apesar dos laços estreitos entre os dois países, visitas de presidentes chineses à Coreia do Norte são pouco frequentes.
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