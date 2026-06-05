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Princesa de 52 anos entra na fila por transplante de pulmão

Mette-Marit teve piora no quadro de saúde e deixará agenda oficial; família real altera compromissos após decisão médica

A Casa Real não informou previsão para a realização do transplante. - (crédito: LISE ÅSERUD / NTB / AFP)
A Casa Real não informou previsão para a realização do transplante. - (crédito: LISE ÅSERUD / NTB / AFP)

A princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit, 52 anos, foi colocada na lista de espera para um transplante de pulmão após uma nova piora em seu estado de saúde. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (5/6) pela Casa Real norueguesa, que classificou o quadro clínico da integrante da família real como grave.

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Segundo o comunicado oficial, a decisão foi tomada após uma série de exames médicos detalhados. “A progressão da doença pulmonar da princesa herdeira é grave. Após uma avaliação médica abrangente, ela foi colocada na lista de espera para pacientes que passarão por um transplante de pulmão assim que um doador compatível estiver disponível”, afirmou Are Holm, professor de Medicina da Universidade de Oslo e especialista respiratório do Hospital Universitário de Oslo.

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A Casa Real também informou que Mette-Marit enfrenta uma “doença pulmonar crônica com risco de vida”. Enquanto aguarda a cirurgia, ela não poderá cumprir normalmente compromissos oficiais nem participar de atividades públicas.

O estado de saúde da princesa também provocará mudanças na rotina da família real norueguesa. O príncipe herdeiro Haakon reduzirá viagens nacionais e internacionais para permanecer ao lado da esposa antes e depois da operação. Por causa da situação, ele também cancelou a participação na celebração das bodas de ouro do rei e da rainha da Suécia, marcada para 13 de junho, em Estocolmo.

Além disso, as comemorações dos 25 anos de casamento do casal real, previstas para agosto de 2026, foram adiadas. Mette-Marit também não participará de uma visita oficial programada para setembro.

A princesa Ingrid Alexandra, filha de Mette-Marit, decidiu retornar à Noruega para ficar mais próxima da mãe e cursará o semestre de outono de 2026 como estudante de intercâmbio na Universidade de Oslo, dentro de seus estudos na Universidade de Sydney. Já o príncipe Sverre Magnus, que planeja iniciar os estudos na Europa neste outono, voltará ao país “sempre que a situação exigir”, segundo o comunicado.

A Casa Real não informou previsão para a realização do transplante.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 05/06/2026 10:01
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