O que se sabe até agora sobre a morte do ator James Handy

O anúncio da morte do ator James Handy, 81 anos, pegou o mundo de surpresa nesta sexta-feira (5/6). Ele ficou conhecido por alguns papéis no cinema como o Exterminador, em Jumanji e o barmen Jimmy no filme Top Gun: Maverick. A Polícia dos Estados Unidos informou que James foi esfaqueado até a morte. O principal suspeito do crime é o enteado.

Até o momento, o que se sabe é que o ator foi encontrado inconsciente, com uma faca no peito e vários ferimentos pelo corpo. Ele estava no jardim da frente de sua casa, localizada em Tarzana, região Sul de Los Angeles. Ele chegou a ser levado a um pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

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Quem é Michael Gledhill, principal suspeito do crime

Michael Gledhill é filho da namorada de Handy. Ele foi preso após a Polícia receber uma ligação anônima, que identificou que a voz na chamada se tratava ser de Michael. "Eu sou o filho do homem, acabei de matar o homem do pecado", disse o denunciante aos policiais.

O Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) divulgou uma nota à imprensa norte-americana informando que o enteado da vítima confessou ser o autor do crime. Ele está detido sob suspeita de assassinato. A fiança para soltura do suspeito, que está preso na cadeia de Van Nuys, é de US$ 2 milhões, o equivalente a R$10,2 milhões.

Nota divulgada pelo Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD):

“Na quarta-feira, 3 de junho de 2026, por volta das 9h30, policiais da patrulha da área de West Valley responderam a um chamado via rádio sobre uma ocorrência desconhecida no quarteirão 19200 da Rua Erwin. A pessoa que ligou para o 911 disse: 'Eu sou o filho do homem, acabei de matar o homem do pecado'. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram James Handy, de 81 anos, inconsciente no jardim da frente da residência, com um ferimento de facada no peito".

Até o dia do assassinato moravam na mesma casa o enteado, a namorada e James. Ainda não há informações sobre o que teria motivado Gledhill a esfaquear o padrasto.