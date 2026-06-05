Maiara deixa público em pânico e tem aparência detonada em vídeo inédito

Maiara deixa público em pânico e tem aparência detonada em imagens inéditas - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um vídeo gravado durante a chegada de Maiara a um compromisso profissional em Mato Grosso deu o que falar nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas.

As imagens mostram a cantora em um momento discreto ao desembarcar para uma apresentação no município de Querência.

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Nas gravações, a sertaneja surge ao lado da irmã, Maraísa, enquanto é recebida por admiradores.

Diferentemente de sua dupla, Maiara aparece reservada e com semblante de cansaço, atendendo aos fãs de forma mais contida.

A aparência e postura da artista rapidamente se tornou assunto nas redes. "Quase que não reconheci a Maiara, a mulher tá muito diferente", escreveu um usuário. Outro comentou com ironia: "Simpatia contagiante".

As críticas, no entanto, foram acompanhadas por manifestações de apoio. Muitos internautas saíram em defesa da cantora e atribuíram sua postura ao desgaste provocado pela rotina intensa de shows e viagens.

"Ela está só cansada. Vocês sabem como é uma agenda de uma cantora sertaneja? Pesquisem", argumentou uma pessoa. Outro seguidor também demonstrou preocupação com a artista: "Ela precisa descansar".



