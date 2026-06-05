Maiara deixa público em pânico e tem aparência detonada em vídeo inédito

Um vídeo gravado durante a chegada de Maiara a um compromisso profissional em Mato Grosso deu o que falar nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
As imagens mostram a cantora em um momento discreto ao desembarcar para uma apresentação no município de Querência.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Nas gravações, a sertaneja surge ao lado da irmã, Maraísa, enquanto é recebida por admiradores.
Diferentemente de sua dupla, Maiara aparece reservada e com semblante de cansaço, atendendo aos fãs de forma mais contida.
A aparência e postura da artista rapidamente se tornou assunto nas redes. "Quase que não reconheci a Maiara, a mulher tá muito diferente", escreveu um usuário. Outro comentou com ironia: "Simpatia contagiante".
As críticas, no entanto, foram acompanhadas por manifestações de apoio. Muitos internautas saíram em defesa da cantora e atribuíram sua postura ao desgaste provocado pela rotina intensa de shows e viagens.
"Ela está só cansada. Vocês sabem como é uma agenda de uma cantora sertaneja? Pesquisem", argumentou uma pessoa. Outro seguidor também demonstrou preocupação com a artista: "Ela precisa descansar".
Maiara e Maraisa chegando em Mato Grosso para um show.pic.twitter.com/xBEXr2r2a9— Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 5, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais Ator famoso da Globo decide se internar em clínica de reabilitação após recaída
- Mariana Morais Juliette enfrenta perrengue em voo com adolescentes e professores intervêm
- Mariana Morais Afinal, o que algumas religiões pensam e dizem sobre ETs e OVNIs?
- Mariana Morais Modelo brasileira expõe momentos íntimos com Lewis Hamilton e faz revelação
- Mariana Morais Ao vivo, jornalista da Band detona perdão judicial concedido à mãe de Henry Borel
- Mariana Morais Pai de Tainá Militão esculacha a própria filha após revelação vir à tona