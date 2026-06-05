InícioMundo
Grandes e ilegais

Austrália apreende mais de 100 mil baratas em operação policial

Insetos são avaliados em mais de R$ 500 mil e seriam utilizados para a alimentação de répteis de estimação

Legislação australiana proíbe a importação, posse, criação ou comercialização dos insetos - (crédito: AFP)
Legislação australiana proíbe a importação, posse, criação ou comercialização dos insetos - (crédito: AFP)

Dessa vez, as baratas saíram caras. Uma operação das autoridades responsáveis pela proteção da vida selvagem na Austrália, apreenderam uma carga inusitada, na cidade de Bathurst: 100 mil baratas ilegalmente transportadas por um criador comercial. Os insetos pertencem às espécies baratas-dúbia e baratas-sibilantes de Madagascar.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A legislação australiana proíbe a importação, posse, criação ou comercialização desses insetos devido ao risco de disseminação de doenças e prejuízos à fauna e à flora local. Segundo as autoridades, a carga é avaliada em 142 mil dólares, ou R$ 516 mil, no mercado ilegal. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Essa é a maior apreensão de insetos exóticos ilegais já registrada em território australiano. E não é só a quantidade que impressiona: algumas das baratas são tão grandes quanto a palma da mão. As investigações apontam que a carga seria utilizada na alimentação de répteis de estimação.

A ideia dos criadores é de que, enquanto alimentar um lagarto requer três ou quatro insetos pequenos, com as baratas sibilantes - que ganharam o nome devido ao barulho que produzem -  é possível utilizar apenas uma. 

O Departamento de Mudanças Climáticas, Energia, Meio Ambiente e Água instruiu os criadores a utilizarem alternativas legais, como grilos e baratas-madeiras. Sobre o que fazer com a carga apreendida, o departamento decidiu não deixar barato: os 100 mil insetos serão sacrificados.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 05/06/2026 20:11
SIGA
x