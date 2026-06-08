Trump diz que Israel e Irã devem parar ataques 'imediatamente'

Uma trilha de fumaça resultante da interceptação de um ataque iraniano é vista sobre Jerusalém em 8 de junho de 2026 - (crédito: AHMAD GHARABLI / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (8/6) que Israel e Irã precisam interromper os disparos "imediatamente", A manifestação do republicano ocorre depois que os países se atacaram pela primeira vez no domingo (7/6) desde o início do cessar-fogo em abril.

"Israel e Irã devem parar de 'atirar' imediatamente", escreveu o mandatário na rede Truth Social.

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Em uma mensagem posterior, Trump afirmou que as partes querem um "cessar-fogo imediato" e que as negociações "estão avançando, sujeitas à ignorância ou estupidez que atrapalham o caminho".

O Irã lançou no domingo vários mísseis contra Israel. Israel, por sua vez, ameaçou responder a esses lançamentos, apresentados por Teerã como retaliação pelos bombardeios israelenses no Líbano, que deixaram dois mortos e 20 feridos, entre eles quatro crianças e quatro mulheres, segundo o Ministério da Saúde libanês.

Israel acusou o Irã de cometer um “grave erro” com seu ataque, que, segundo o exército israelense, incluiu 11 mísseis, todos os quais teriam sido interceptados, sem deixar vítimas.

Teerã afirmou em um comunicado que Israel havia “cruzado todas as linhas vermelhas” no Líbano e, em seguida, anunciou a suspensão dos voos em seu aeroporto internacional.

Com informações da AFP*