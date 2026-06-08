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ORIENTE MÉDIO

Após alerta de Trump, Irã anuncia "interrupção" de ataques contra Israel

No entanto, Irã disse que retaliará em caso de novos ataques israelenses no Líbano

Esta imagem, tirada de um ponto na região da Alta Galileia, no norte de Israel, mostra um míssil Domo de Ferro israelense cruzando o céu para interceptar projéteis em 8 de junho de 2026 - (crédito: JALAA MAREY / AFP)
Esta imagem, tirada de um ponto na região da Alta Galileia, no norte de Israel, mostra um míssil Domo de Ferro israelense cruzando o céu para interceptar projéteis em 8 de junho de 2026 - (crédito: JALAA MAREY / AFP)

O comando das Forças Armadas iranianas anunciou, nesta segunda-feira (8/6), a suspensão dos ataques contra Israel, após ambos os países retomarem os ataques diretos pela primeira vez desde o cessar-fogo de 8 de abril.

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O Irã "respondeu com veemência" aos bombardeios israelenses nos subúrbios do sul de Beirute, afirmou o comando em comunicado, acrescentando que "consequentemente, a operação está interrompida". O comando advertiu que o Irã retaliará em caso de novos ataques israelenses no Líbano.

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Também nesta segunda, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Israel e Irã precisam interromper os disparos "imediatamente". O republicano disse, ainda, que as partes querem um "cessar-fogo imediato" e que as negociações "estão avançando, sujeitas à ignorância ou estupidez que atrapalham o caminho".

O Irã lançou no domingo vários mísseis contra Israel. Israel, por sua vez, ameaçou responder a esses lançamentos, apresentados por Teerã como retaliação pelos bombardeios israelenses no Líbano, que deixaram dois mortos e 20 feridos, entre eles quatro crianças e quatro mulheres, segundo o Ministério da Saúde libanês.

Com informações da AFP*

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/06/2026 09:17 / atualizado em 08/06/2026 09:17
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