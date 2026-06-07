Terremoto de magnitude 7,8 aciona alerta de tsunami nas Filipinas

Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu, neste domingo (7/6), uma área próxima à costa sul das Filipinas e gerou alertas regionais de tsunami, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
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O sismo teve seu epicentro no mar, a 35 quilômetros de profundidade, perto da ilha meridional de Mindanao, segundo o USGS.
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O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico advertiu sobre possíveis ondas gigantes “nas próximas três horas” ao longo das costas das Filipinas, Indonésia, Palau, Taiwan e Papua-Nova Guiné.
Com informações da AFP.
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Por Luiz Felipe
postado em 07/06/2026 22:12