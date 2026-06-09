Árbitro somali da Fifa é barrado nos EUA e fica fora da Copa do Mundo - (crédito: BBC Geral)

Omar Artan, que estava prestes a se tornar o primeiro árbitro somali em uma Copa do Mundo, foi cortado da lista da Fifa para o torneio após ter sua entrada nos Estados Unidos negada.

Artan, que foi eleito o árbitro masculino do ano de 2025 da Confederação Africana de Futebol (CAF), foi impedido de entrar no país pelo Aeroporto Internacional de Miami e atualmente está na Turquia.

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As autoridades de imigração dos EUA não divulgaram o motivo para impedir a entrada do juiz, mas a Somália é um dos vários países em uma lista de proibição de viagens introduzida pelo governo do presidente Donald Trump.

Após conversar com as autoridades dos EUA, a entidade máxima do futebol mundial, a Fifa, afirmou que Artan ficará de fora do torneio.

"A Fifa pode confirmar que o oficial de arbitragem Omar Abdulkadir Artan não poderá treinar nem atuar na Copa do Mundo Fifa 2026 após ter sua entrada nos EUA negada", diz o comunicado.

"A Fifa não está envolvida nos processos de imigração do país anfitrião, incluindo a avaliação de vistos, e foi informada pelas autoridades de que o status do Sr. Artan não será alterado no momento."

"Em linha com eventos anteriores da Fifa, o governo anfitrião determina em última instância quem recebe visto e quem é admitido em seu país."

Um conselheiro do Ministério da Juventude e Esportes da Somália confirmou à BBC a negativa de entrada e afirmou que Artan estava viajando com documentos válidos.

Um funcionário da embaixada da Somália em Nairóbi disse à BBC que o passaporte diplomático de Artan havia sido emitido especificamente para facilitar sua viagem após dificuldades anteriores com vistos.

Em comunicado à Reuters, Artan disse que, apesar das circunstâncias, estava de bom humor e focado no próximo desafio.

"Gostaria de agradecer à Fifa e à CAF por todo o apoio e prometo manter meus padrões de arbitragem enquanto me concentro no futuro", disse.

"Quero agradecer à família do futebol pelas mensagens e desejar aos meus colegas todo o sucesso durante a Copa do Mundo, e espero me juntar a eles novamente em futuras competições."

A Federação Somali de Futebol (SFF) entrou em contato com a Fifa pedindo esclarecimentos urgentes.

Em entrevista à BBC, Andrew Giuliani, que lidera a força-tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo, disse: "Embora eu não possa entrar nos detalhes negativos, posso dizer que foi a decisão correta da alfândega e da patrulha de fronteira, e eu apoio essa decisão."

Artan estava entre os 52 árbitros anunciados pela Fifa para atuar nas finais da Copa do Mundo no Canadá, México e EUA, que ocorre de 11 de junho a 19 de julho.

Artan tornou-se árbitro da Fifa em 2018 e já atuou na Copa Africana de Nações.