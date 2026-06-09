Trump é vaiado no Madison Square Garden antes de jogo da NBA

No Hino Nacional , a imagem do presidente de pé foi exibida no telão, o que provocou a reação imediata de muitos espectadores. - (crédito: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi vaiado na noite desta segunda-feira (8) no Madison Square Garden, aonde compareceu para assistir ao terceiro jogo das finais da NBA e obrigou as autoridades a reforçar a segurança no local.

Enquanto o Hino Nacional era executado antes do jogo, a imagem do presidente de pé foi exibida no telão, o que provocou a reação imediata de muitos espectadores.

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Autoridades haviam pedido torcedores que chegassem ao local com pelo menos duas horas de antecedência, para passarem por controles de segurança comparáveis aos de aeroportos. Não foi permitida a entrada com bolsas no local.

Devido à presença de Trump, não foi montada nenhuma fan zone nos arredores da arena, diferentemente dos dois primeiros jogos das finais, disputados no Texas, que foram marcados por grandes aglomerações festivas.

"Achei péssimo. Acho que realmente arruinou o clima", lamentou Anthony Pulley, 43, torcedor do New York Knicks, que enfrenta o San Antonio Spurs, embora tenha considerado "bastante simpático" o presidente comparecer à partida.

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Trump, que nasceu em Nova York, é um fã de longa data do Knicks e próximo do dono da equipe, James Dolan. No passado, assistiu a vários jogos no Madison Square Garden.

Durante a campanha presidencial de 2024, realizou um grande comício no local, que atraiu milhares de apoiadores à cidade, que lhe é politicamente hostil.

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"Enquanto Nova York vive um de seus melhores momentos em décadas, Trump reduz tudo a ele. Deveria nos deixar em paz! Não é bem-vindo aqui", publicou no X o senador Chuck Schumer, líder da minoria democrata no Senado.