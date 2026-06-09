EUA cancelam ingressos de torcedores do Irã que iam para a Copa

A Federação de Futebol do Irã (FFIRI) informou nesta terça-feira (9/6) que teve a cota de ingressos da torcida retirados pelos Estados Unidos (EUA). A medida acontece alguns dias antes da abertura da Copa do Mundo, que ocorre nesta quinta-feira (11/6). A ação dos norte-americanos vai prejudicar principalmente iranianos que já tinham planos para a viagem, e que agora não vão poder ter acesso aos jogos.
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Além da revogação da cota de 8% de ingressos dos torcedores iranianos, a seleção do país persa não vai poder se hospedar nos EUA, somente entrar no país para jogos e treinos, tendo que ir para o México ao final de cada compromisso.
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O plano inicial era a FFIRI se hospedar na cidade norte-americana de Tucson, no Arizona, devido aos três jogos da fase de grupos da seleção são todos nos EUA. A delegação dos iranianos vai ficar agora na cidade mexicana de Tijuana, onde chegou neste domingo (7/6).
As ações dos EUA acontecem em meio ao contexto de conflito entre os norte-americanos e o Irã, que vem abalando o mundo desde o final de fevereiro deste ano.
Apesar de tréguas declaradas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, os últimos dias foram marcados pela troca de ataques entre Irã e Israel, que recentemente intensificou uma ofensiva no território do Líbano. Em entrevista ao site Axios, Trump disse: “Estamos próximos de um acordo final com o Irã, eu não quero estragar tudo por causa do que está acontecendo agora”.
*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe
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