Oito pessoas morrem em bombardeio israelense contra o Líbano

Fumaça sobe após um ataque aéreo israelense em Tiro, em 9 de junho de 2026 - (crédito: KAWANT HAJU / AFP)

Ao menos oito pessoas morreram nesta terça-feira (9/6) em um ataque aéreo israelense contra Tiro, informou o Ministério da Saúde libanês, antes de o Exército israelense pedir a evacuação total da cidade.

Segundo a agência oficial de notícias libanesa NNA, houve bombardeios em mais de uma dezena de localidades do sul do país.

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Israel prossegue sua ofensiva contra o grupo pró-Irã Hezbollah, apesar da advertência feita na véspera pelo Irã, que ameaçou retomar os ataques contra Israel caso continuasse bombardeando seu vizinho.

Teerã insiste que o Líbano deve fazer parte de qualquer acordo para pôr fim à guerra mais ampla no Oriente Médio, na qual o Hezbollah arrastou o Líbano em 2 de março ao atacar Israel em apoio a seu aliado, o Irã.

Após a advertência israelense, um correspondente da AFP viu moradores de Tiro fugindo e um tráfego intenso em direção ao norte.

Israel bombardeou repetidamente a cidade de Tiro, mas até esta terça-feira o bairro cristão da Cidade Velha não havia sido alvo de alertas de evacuação.

"Por sua segurança, pedimos que saiam imediatamente de suas casas (...) e se dirijam ao norte do rio Zahrani", indicou uma mensagem do Exército israelense no X.

O rio fica a cerca de 30 quilômetros ao norte da cidade. O Exército israelense declarou "zonas de combate" toda a região ao sul do rio.

O Ministério da Saúde informou que um ataque anterior à advertência matou ao menos oito pessoas e deixou outras 32 feridas, enquanto as equipes de resgate continuavam buscando sobreviventes entre os escombros.

As autoridades libanesas afirmam que os ataques israelenses desde março mataram mais de 3.600 pessoas e deslocaram mais de um milhão. Do lado israelense, morreram 29 soldados e um civil, segundo o Exército.