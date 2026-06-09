Média de altura: o alerta da fita métrica ao caminho do Brasil na Copa

New Jersey — Gigantes pela própria natureza como a Noruega, a Holanda e a Alemanha podem dificultar o caminho do hexa. O Brasil desembarca na Copa do Mundo da América do Norte com a 24ª maior média de altura entre as 48 seleções classificadas para o torneio com início nesta quinta-feira (11/6) no Canadá, nos Estados Unidos e no México: 1,82m. Exatamente no meio do ranking. O levantamento diz respeito aos 1.248 jogadores inscritos, ou seja, 26 de cada um dos 48 países classificados.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O dado poderia passar despercebido não fosse um detalhe no chaveamento: se confirmar o favoritismo e avançar em primeiro lugar no Grupo C contra Marrocos, Haiti e Escócia, o elenco de Carlo Ancelotti poderá enfrentar uma sequência de adversários mais altos a partir da fase eliminatória. Um alerta em tempos de futebol extremamente físico e de jogadas ensaiadas em busca da cabeça dos grandalhões.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em tese, a altura não deve ser problema na primeira fase. Com média de 1,82m, o Brasil só fica atrás da Escócia no Grupo C. O terceiro adversário, em Miami, tem 1,84m. Centímetros separam a Seleção da estatura de Marrocos. O primeiro adversário neste sábado, às 19h (de Brasília) no MetLife Stadium, praticamente empata com o Brasil na comparação. O Haiti é o mais baixo da turma, mas nem tanto: 1,81m. Os dois países se enfrentam no dia 19.
O primeiro obstáculo pode surgir nos 16 avos de final. O cruzamento aponta para o Grupo F, no qual a Holanda desponta como principal candidata à vaga. A Laranja Mecânica tem média de 1,84m, a oitava maior da Copa.
O Japão, outro possível rival, não supera o Brasil em estatura média, mas simboliza uma transformação importante do futebol moderno. Os nipônicos chegam à Copa com a maior média de altura em participações na Copa. Vários titulares estão acima de 1,85m. A altura pesou na eliminação de 2018 contra a Bélgica nas oitavas de final. Os samurais venciam a partida por 2 x 0 e tomaram a virada de Lukaku e companhia na base dos cruzamentos.
Na tentativa de resolver o problema, o Japão passou a ter cada vez mais jogadores em ligas de ponta como Alemanha, Inglaterra, Bélgica e Holanda; passou a incluir cada vez mais zagueiros, goleiros e volantes físicos e mais altos entre 1,86m e 1.90m. Há mais foco em força, velocidade e intensidade menos exclusividade no jogador leve e técnico. A média de altura do Japão praticamente bate com os europeus Espanha e Portugal, por exemplo e começa a superar o estereótipo de seleção mais baixa e leve.Leia
Se avançar, o Brasil pode encontrar um desafio ainda maior nas oitavas. Alemanha (1,85m), França (1,84m) e a Noruega (1,87m) são os candidatos ao cruzamento. Os noruegueses dividem o posto de equipe mais alta da Copa com a Bósnia e Herzegóvina e personificam uma tendência no futebol internacional: a combinação entre força física, velocidade e qualidade técnica.
O caminho projetado para as quartas de final reserva outro gigante. A Inglaterra, com média de 1,84m, figura entre os favoritos do outro lado da chave. Em uma eventual sequência sem grandes zebras, o Brasil poderia disputar três confrontos consecutivos contra seleções mais altas do que a comandada pelo italiano Carlo Ancelotti.
A altura, evidentemente, não decide jogos. A Argentina campeã do mundo em 2022 tinha média de 1,80m, ou seja, inferior à atual do Brasil. Mas o dado ajuda a explicar uma mudança silenciosa no perfil das grandes seleções. O futebol internacional ficou mais físico. Zagueiros mais altos, atacantes mais fortes, laterais com porte de meio-campistas e goleiros cada vez mais próximos dos dois metros tornaram-se regra entre as potências.
Nesse cenário, o Brasil segue apostando em outra tradição. Vinícius Júnior, Raphinha e Neymar, por exemplo, representam uma escola construída menos na imposição física e mais na capacidade técnica, na velocidade e na criatividade. A Copa de 2026 pode oferecer um contraste interessante: de um lado, seleções cada vez maiores; do outro, um Brasil que continua acreditando na velha fórmula: o talento ainda pesa mais do que os dados da fita métrica.
|Pos.
|Seleção
|Média de altura
|1
|Bósnia e Herzegovina
|1,872 m
|2
|Noruega
|1,872 m
|3
|Suécia
|1,862 m
|4
|Bélgica
|1,858 m
|5
|República Tcheca
|1,857 m
|6
|Alemanha
|1,854 m
|7
|Suíça
|1,852 m
|8
|Holanda
|1,849 m
|9
|França
|1,849 m
|10
|Áustria
|1,849 m
|11
|Croácia
|1,848 m
|12
|Tunísia
|1,846 m
|13
|Escócia
|1,845 m
|14
|Inglaterra
|1,842 m
|15
|Senegal
|1,840 m
|16
|Turquia
|1,838 m
|17
|Irã
|1,837 m
|18
|Austrália
|1,836 m
|19
|Nova Zelândia
|1,835 m
|20
|Estados Unidos
|1,834 m
|21
|Iraque
|1,832 m
|22
|Costa do Marfim
|1,829 m
|23
|Canadá
|1,828 m
|24
|Brasil
|1,828 m
|25
|Argélia
|1,827 m
|26
|Marrocos
|1,827 m
|27
|Gana
|1,826 m
|28
|Coreia do Sul
|1,819 m
|29
|Curaçao
|1,819 m
|30
|Uzbequistão
|1,818 m
|31
|Espanha
|1,817 m
|32
|Paraguai
|1,816 m
|33
|Panamá
|1,816 m
|34
|Portugal
|1,815 m
|35
|Haiti
|1,814 m
|36
|Cabo Verde
|1,813 m
|37
|Japão
|1,813 m
|38
|Egito
|1,812 m
|39
|República Democrática do Congo
|1,810 m
|40
|Equador
|1,805 m
|41
|Uruguai
|1,805 m
|42
|Jordânia
|1,804 m
|43
|Colômbia
|1,800 m
|44
|Argentina
|1,797 m
|45
|México
|1,795 m
|46
|Catar
|1,794 m
|47
|África do Sul
|1,788 m
|48
|Arábia Saudita
|1,784 m
Saiba Mais
- Esportes Árbitro somali da Fifa é barrado nos EUA e fica fora da Copa do Mundo
- Esportes Trump é vaiado no Madison Square Garden antes de jogo da NBA
- Esportes Parceria entre Brasil e China sai do papel no esporte escolar
- Esportes Endrick transforma minutos em bolas na rede e lidera ranking de eficiência
- Esportes Fifa confirma corte oficial de árbitro africano barrado nos EUA
- Esportes Árbitro brasileiro apitará jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026