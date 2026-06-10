Trump ameaça novo ataque ao Irã após queda de helicóptero

Trump também evitou descartar possíveis ataques contra infraestrutura civil iraniana, incluindo usinas de energia e pontes. - (crédito: Mandel Ngan/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta quarta-feira (10/6), que o país deve realizar novos ataques contra o Irã, intensificando a tensão entre as duas nações em meio às negociações para encerrar o conflito.

Falando a jornalistas na Casa Branca, Trump declarou que a resposta militar americana será motivada pela derrubada de um helicóptero Apache pelo regime iraniano no Estreito de Ormuz. Segundo o presidente norte-americano, o episódio dá aos Estados Unidos justificativa para uma nova ação. “Vamos atacá-los, atacá-los com muita força”, afirmou o presidente. Ao ser questionado se isso representava a retomada dos bombardeios, respondeu de forma direta: “Sim”.

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Trump também evitou descartar possíveis ataques contra infraestrutura civil iraniana, incluindo usinas de energia e pontes. A declaração ocorre em meio à insatisfação do presidente com o ritmo das negociações entre os dois países.

Durante a conversa com os repórteres, o chefe da Casa Branca afirmou que vem negociando com o Irã há vários meses e voltou a defender a assinatura de um acordo. Segundo ele, os iranianos já concordaram em não desenvolver uma arma nuclear. “Eles deveriam assinar o acordo. É um bom acordo”, declarou. “Queremos um acordo que seja significativo, queremos um acordo que funcione”, acrescentou.

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