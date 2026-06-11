Pentágono isola andares após incidente com material perigoso

Medida foi adotada nesta quinta-feira (11/6) após ocorrência envolvendo material perigoso; não há registro de vítimas até o momento - (crédito: Getty Images via AFP)

O Pentágono, Departamento de Defesa dos Estados Unidos, teve que isolar vários andares do edifício nesta quinta-feira (11/6). De acordo com o Corpo de Bombeiros do Condado de Arlington, a ação foi tomada após um “incidente com material perigoso”. Até o momento de publicação desta matéria não há registro de vítimas.

Sean Parnell, porta-voz do Pentágono, afirmou em entrevista à CNN que os sistemas internos da sede do departamento identificaram uma alteração na qualidade do ar, com isso medidas preventivas foram adotadas para garantir a segurança de todos.

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O segundo e o quinto pavimento do edifício foram isolados para que agentes de segurança equipados investigassem o problema no ar. A Agência de Proteção do Pentágono assumiu o Corpo de Bombeiros, responsáveis pela investigação no local, foram equipados com roupas de proteção química e máscaras de gás.

"O Departamento está executando protocolos padrão de proteção, incluindo uma ordem para que as pessoas permaneçam nos locais onde estão na área afetada. Equipes de resposta estão posicionadas e prontas para apoiar os ocupantes do edifício", relatou o porta-voz.

Para as pessoas que estavam no edifício na hora do incidente, a equipe de segurança do Pentágono alertou para a necessidade de realizar exames e testes adicionais com o objetivo de identificar possíveis danos.

"Os testes adicionais podem levar de uma a duas horas. As equipes de resposta estão posicionadas e prontas para apoiar os ocupantes do edifício, se necessário. Pedimos que não interpretem erroneamente essas atividades", informou a equipe.

As investigações seguem em andamento e analisam principalmente a possibilidade de um “alarme falso”, de acordo com fontes ouvidas pela CNN. Isso porque situações de alarme falso são mais comuns nesses casos, no entanto as medidas preventivas foram adotadas com urgência para garantir a segurança da população.

