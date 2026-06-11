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filha mais velha do rei

Princesa da Tailândia morre aos 47 anos após três anos internada

A princesa Bha, como era conhecida, sofria de uma infecção abdominal e "seu estado continuou piorando" até ela morrer, na noite anterior, informou o Palácio.

A mourner weeps while holding a photo of Thai princess Bajrakitiyabha Mahidol in front of Chulalongkorn Hospital in Bangkok on June 12, 2026. Thai Princess Bajrakitiyabha Mahidol, the king's eldest daughter, has died aged 47, the royal palace announced on June 12, more than three years after she was hospitalised following a sudden illness. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP) - (crédito: AFP)
A mourner weeps while holding a photo of Thai princess Bajrakitiyabha Mahidol in front of Chulalongkorn Hospital in Bangkok on June 12, 2026. Thai Princess Bajrakitiyabha Mahidol, the king's eldest daughter, has died aged 47, the royal palace announced on June 12, more than three years after she was hospitalised following a sudden illness. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP) - (crédito: AFP)

O Palácio Real da Tailândia anunciou nesta sexta-feira (11) a morte aos 47 anos da princesa Bajrakitiyabha Mahidol, filha mais velha do rei do país, mais de três anos após ela ser internada devido a uma doença repentina.

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A princesa Bha, como era conhecida, sofria de uma infecção abdominal e "seu estado continuou piorando" até ela morrer, na noite anterior, informou o Palácio. O corpo será velado no Grande Palácio de Bangcoc, e o funeral vai acontecer "com as mais altas honras, segundo a tradição real".

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No mês passado, o Palácio havia informado que o estado de saúde de Bajrakitiyabha, filha única do primeiro casamento do rei Vajiralongkorn, havia piorado, e que ela dependia de aparelhos para manter suas funções pulmonares e renais, além de medicação.

Promotora e diplomata de formação, Bajrakitiyabha estudou no Reino Unido, na Tailândia e nos Estados Unidos, obteve licenciatura em direito pela Universidade de Cornell e atuou como embaixadora da Tailândia na Áustria. Também ocupou cargos na ONU e se tornou defensora dos direitos das mulheres.

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Como princesa, Bajrakitiyabha desempenhava um papel cerimonial importante na sociedade tailandesa. Era considerada próxima de seu pai e foi nomeada para um cargo do alto escalão no comando da guarda pessoal do monarca, um ano antes de ser internada.

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O rei, de 73 anos, que tem sete filhos de quatro casamentos, não anunciou seu herdeiro designado, embora as regras de sucessão favoreçam os homens.


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Por AFP
postado em 11/06/2026 23:42
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