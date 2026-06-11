Criança desenha dinossauro em passaporte, e mãe tem viagem cancelada

A criança teria pego o passaporte sem que ela percebesse no momento em que ela fazia as malas para a viagem - (crédito: Reprodução / Threads)

Uma mãe que estava prestes a realizar uma viagem internacional à trabalho, saindo da Malásia, teve os planos interrompidos por um desenho de dinossauro do filho feito no passaporte. A mulher, que não teve a identidade revelada, descobriu sobre a “arte” no documento, apenas algumas horas antes do voo, fator que culminou no cancelamento da viagem.

Imagens dos desenhos da criança foram publicados no perfil da mãe na rede social Threads. Segundo ela, a criança teria pego o passaporte sem que ela percebesse no momento em que ela fazia as malas para a viagem. A mulher só notou que o documento estava avariado quando foi passar pelos procedimentos de imigração.

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Para tentar resolver a situação, a mulher procurou o Departamento de Imigração da Malásia. Ao chegar ao local, as autoridades informaram a mulher que o passaporte estava realmente danificado, se tornando assim inválido para viagens internacionais. Para complicar ainda mais a situação, o caso aconteceu no final de semana (6 e 7/06), fazendo com que um novo documento só pudesse ser emitido na segunda-feira.

A solução foi remarcar a viagem para outra data, o que acabou custando à mulher uma taxa extra de 144 libras esterlinas. Apesar do pequeno prejuízo, a mulher levou a situação com bom humor, dizendo que o filho continua sorrindo, sem qualquer culpa do ocorrido.



* Estagiário sob a supervisão de Paulo Floro.