Antártida tem temperatura recorde de 15,4º C às vésperas do inverno

A península antártica registrou temperatura recorde para junho de 15,4°C, com um degelo atípico na proximidade do inverno austral, informaram climatologistas à AFP. O novo pico registrado nesta região da Antártida no sexto mês do ano foi observado em 6 de junho na Base Esperanza, uma instalação científica argentina situada na península Trinidad.

Ali, o recorde anterior, de 13,3°C, foi detectado em 1998. O registro está muito acima da média das máximas de junho na Base Esperanza, de -6,2°C.

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"Foram batidos recordes de temperatura muito altas, muito inusuais para a época", disse à AFP, nesta quinta-feira (11), o climatologista José Luis Stella, do Serviço Meteorológico Nacional argentino.

O especialista destacou que embora toda a Argentina "tenha se apresentado anomalamente quente neste começo de junho", na península antártica foram registradas marcas de "até 20°C acima do normal".

Entre 5 e 6 de junho, as bases argentinas Marambio e San Martín também registraram recordes: com 11,8°C e 9,4°C, superaram marcas prévias de 9,2°C e 7,8°C, respectivamente. A média máxima em junho nestes locais é de -10,7°C e -5,6°C.

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Raúl Cordero, acadêmico da Universidade de Groningen, nos Países Baixos, disse à AFP que esta "onda de calor que afetou o extremo norte da península antártica" não foi um evento isolado.

"Confirma uma tendência", disse Cordero, acrescentando que a menos que seja detido "o aquecimento global, este tipo de eventos vai continuar, ocorrendo de forma cada vez mais frequente".

No entanto, o cientista do clima Thomas Caton Harrison, do Serviço Antártico Britânico, disse à AFP que "existem provas confiáveis de que as mudanças climáticas influem, mas o efeito é complexo nesta região".

"Dado que a Antártida experimenta grandes oscilações de temperatura, é necessário compilar uma grande quantidade de dados ao longo de muitos anos para compreender o clima subjacente", afirmou.

Os dois especialistas coincidem em que as temperaturas estão em alta na região há anos e que alguns de seus efeitos já são visíveis.

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"Uma quantidade surpreendente de precipitações caiu em forma de chuva em vez de neve", disse Caton Harrison.

"Isto tem repercussões para os ecossistemas polares, como as colônias de pinguins, e supõe um desafio para meus colegas que trabalham nas bases antárticas, pois as chuvas líquidas abundantes geram escoamento e formação de gelo", explicou.

Na Base Esperanza, as temperaturas máximas diárias estiveram acima de zero de forma consecutiva nas últimas três semanas, e Cordero sugeriu que isto fez com que "amplas zonas no extremo norte do continente branco permanecessem sem neve". Trata-se de "um postal insólito na paisagem antártica durante o inverno", afirmou.