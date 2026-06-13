"Todos somos migrantes", diz Leão XIV em visita às Ilhas Canárias

O último dia de visita do papa Leão XIV à Espanha foi marcado por um encontro com migrantes que arriscaram a própria vida em busca de um futuro melhor. Diante de centenas de migrantes e de voluntários, reunidos no centro de acolhimento "Las Raíces", situado no arquipélago das Ilhas Canárias, Leão XIV afirmou: "Todos, de algum modo, somos migrantes; todos somos peregrinos a favor da Pátria celestial". "Ajudemo-nos a fazer desta travessia um lugar mais humano para todos", pediu.

No porto de Arguineguín, o líder católico jogou flores ao mar, em tributo às milhares de pessoas que morreram durante a tentativa de chegar às Ilhas Canárias. Ele se emocionou com o depoimento de Tito Villarmea, capitão do navio de resgate marítimo Urania e responsável por salvar 20 mil migrantes nos últimos 18 anos. Também criticou a "indiferença" em relação aos migrantes. "A dignidade humana não tem passaporte", declarou. No cais de Arguineguín, Leão XIV abençoou um crucifixo azul desbotado fabricado a partir da madeira de uma embarcação de migrantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O flagrante do abraço a criança migrante, em San Cristobal de la Laguna, perto da cidade de Santa Cruz de Tenerife: contra a indiferença (foto: Stefano Rellandini/AFP)

Durante a passagem pelas Ilhas Canárias, o papa mandou um recado aos traficantes humanos que exploram o desespero alheio para ganhar dinheiro. "Hoje existem monstros que espreitam esses mares: máfias que traficam o desespero, traficantes que escravizam mulheres e homens, e a indiferença de muitos que permitem que os pobres sejam engolidos pela pela exploração ou pelo esquecimento", declarou o religioso, ao exortar os criminosos a se converterem.

Integração

Leão XIV defendeu que os países facilitem a integração dos migrantes. "Integrar não significa apagar a história daqueles que chegam, nem exigir que deixem para trás o que faz parte de sua memória", disse. "Aqueles que chegaram como estrangeiros podem redescobrir laços, reconstruir a confiança e sentir-se parte integrante de uma comunidade."

Em entrevista ao Correio, o capitão Tito Villarmea classificou o encontro com Leão XVI de "muito emotivo". "Ele deu visibilidade ao trabalho que fazemos no salvamento marítimo e a partir das Ilhas Canárias, que tanto sofrem o problema da imigração. Foi muito importante a primeira visita de um Santo Padre a uma zona tão afetada pela imigração", disse.

Villarmea rejeita o título de "herói". "Não me considero em nada um herói. Sou um trabalhador, que ama seu emprego, assim como tantos outros companheiros. O sentimento é contraditório: algumas vezes, resgatamos muitas pessoas; outras vezes, elas ficaram para trás, no mar. Estamos falando da rota migratória mais perigosa do planeta", afirmou. "Muitos migrantes perdem a vida. Mas, graças ao serviço que prestamos, muitas outras vidas conseguem chegar ao destino em segurança. São pessoas em busca de uma vida melhor."

Leia também: Modelo desaparecida há mais de 10 anos é citada nos arquivos de Epstein



Migrantes chegam para o encontro com o líder católico, no centro "Las Raíces", nas Ilhas Canárias (foto: Miguel Riopa/AFP)

Segundo Villarmea, os botes chegam sobrecarregados de pessoas, incluindo muitas mulheres grávidas e vários bebês, que estão na jornada há muitos dias e chegam extremamente cansadas. O capitão contou que o papa agradeceu pessoalmente a ele e sua equipe pelo salvamento marítimo e pela humanidade nesse trabalho. "Eu devolvi-lhe a gratidão, por dar visibilidade às Ilhas Canárias, que tanto sofrem com a imigração e por sua visita em pessoa. Vi um papa muito comprometido com o salvamento e com os migrantes resgatados."

Leão XIV condenou a postura da Europa, onde governos agem sob pressão da extrema-direita, em relação à política migratória. "A Europa não pode proclamar a dignidade humana e se acostumar com Mediterrâneo e o Atlântico sendo cemitérios sem lápides", advertiu.





