O que significa "8647"? O código que acendeu alerta nos EUA

Os números "8647" podem ser vistos ainda nesta sexta-feira (12/) no gramado do National Mall em Washington, DC - (crédito: AFP)

O governo dos Estados Unidos investiga uma inscrição gigante encontrada no gramado do National Mall, em Washington DC. A marca, que parece formar os números "8647", apareceu próximo ao Memorial da Segunda Guerra Mundial e mobilizou equipes de segurança na quinta-feira (11/6).

A mensagem foi identificada por um fotógrafo da Reuters que estava no topo do Monumento a Washington. Pouco depois, agentes da Polícia de Parques e integrantes da Guarda Nacional chegaram ao local para isolar a área e iniciar os trabalhos de apuração.

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A sequência numérica tem gerado controvérsia política nos EUA. Isso porque, o "86" é uma gíria norte-americana que pode significar descartar, expulsar ou se livrar de alguém. Já o número 47 seria uma referência a Donald Trump ser o 47º presidente do país.

Por causa dessa associação, alguns aliados do republicano e integrantes do Departamento de Justiça afirmam que a expressão pode ser interpretada como uma incitação à violência. A mensagem, no entanto, também é utilizada por opositores de Trump como forma de protesto contra o presidente.

















A expressão ganhou destaque nacional em 2025, quando integrantes do governo acusaram o ex-diretor do FBI James Comey de ameaçar Trump após ele publicar, nas redes sociais, uma foto de conchas organizadas na areia formando o número "8647". Comey apagou a publicação e afirmou que não sabia que a mensagem poderia ser interpretada dessa forma. Ele também contestou as acusações com base na liberdade de expressão.

Ainda sobre o episódio de quinta-feira, o Departamento do Interior informou que amostras da vegetação foram recolhidas para ajudar a identificar como a inscrição foi feita. Até o momento, não há suspeitos nem informações sobre como a ação foi feita.

O episódio ocorre enquanto o National Mall se prepara para receber eventos em comemoração aos 250 anos da independência dos Estados Unidos. O espaço passa por reformas determinadas por Trump para as celebrações.