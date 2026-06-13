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AÇÃO CONJUNTA DOS EUA E VENEZUELA

Quem foi Niño Guerrero, líder da Tren de Aragua e morto em ação dos EUA

Procurado pela Justiça e alvo de recompensa milionária dos EUA, líder foi morto em operação conjunta realizada em Bolívar, no sudeste da Venezuela

Apontado como principal responsável pelo crescimento da facção, Guerrero ganhou influência durante o período em que esteve preso na penitenciária de Tocorón, no estado de Aragua - (crédito: Reprodução/InSight Crime)
Apontado como principal responsável pelo crescimento da facção, Guerrero ganhou influência durante o período em que esteve preso na penitenciária de Tocorón, no estado de Aragua - (crédito: Reprodução/InSight Crime)

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conhecido como Niño Guerrero, era o líder do Tren de Aragua, organização criminosa de origem venezuelana que se expandiu por diversos países da América Latina. Ele foi morto em uma operação coordenada entre Estados Unidos e Venezuela no estado de Bolívar, no sudeste venezuelano, segundo anunciaram os dois governos na sexta-feira (12/6).

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Apontado como principal responsável pelo crescimento da facção, Guerrero ganhou influência durante o período em que esteve preso na penitenciária de Tocorón, no estado de Aragua. Segundo o centro de análises Insight Crime, foi sob sua liderança que o grupo se consolidou e ampliou suas atividades criminosas.

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Fundado em 2014 dentro da prisão de Tocorón, o Tren de Aragua é acusado de envolvimento com extorsão, assassinatos sob encomenda, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, prostituição e garimpo ilegal. Em janeiro de 2025, os Estados Unidos classificaram a organização como grupo terrorista.

Após uma operação do governo venezuelano na prisão de Tocorón, em setembro de 2023, Niño Guerrero passou a ser considerado foragido. Os Estados Unidos ofereciam recompensa de US$ 5 milhões por informações que levassem à sua captura. Em dezembro do ano passado, ele também foi acusado por promotores federais de Nova York de associação criminosa e tráfico de drogas e armas.

Ao anunciar a morte do líder criminoso, Trump afirmou que os integrantes do Tren de Aragua “não têm mais um refúgio seguro na Venezuela nem em qualquer outro lugar”. A publicação foi acompanhada por um vídeo que mostra a explosão de um edifício cercado por áreas de floresta, embora não seja possível identificar pessoas nas imagens. Segundo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o ataque foi realizado pelo Comando Sul americano em cooperação com autoridades venezuelanas.

O governo da Venezuela informou que Guerrero foi “neutralizado” durante confrontos com integrantes de estruturas do crime organizado e destacou que a operação contou com troca de informações de inteligência e apoio tecnológico especializado.

*Com informações da Agence France-Presse Agence France-Presse

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/06/2026 10:56
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