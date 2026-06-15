Retomada da navegação em Ormuz expõe impasse entre EUA e Irã

Trump diz que alguns navios começaram a circular pelo Estreito de Ormuz nesta segunda - (crédito: Amirhossein Khorgooei/ISNA/AFP)

Após o acordo de paz firmado entre os Estados Unidos e o Irã no domingo (14/6), o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que alguns navios começaram a circular pelo Estreito de Ormuz nesta segunda-feira (15/6), mais especificamente próximos a Omã e a Arábia Saudita.

O anúncio do acordo de paz, intermediado pelo Paquistão, foi anunciado após quase 4 meses de guerra. De acordo com o governo norte-americano e com autoridades iranianas, o acordo deve ser assinado oficialmente nesta sexta-feira (19/6), em Genebra, Suíça.

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“Os navios estão começando a se mover, muitos carregados de petróleo, saindo do Estreito de Ormuz. Eles estão seguindo pela “rota” do Sul, que é totalmente segura, protegida e livre de problemas. Há também outras áreas de navegação”, diz a postagem do republicano em sua rede social, Truth Social.

Assim como as outras tentativas de acordo entre os países envolvidos, o novo anúncio tem controvérsias. Para o jornal The New York Times, Trump garantiu que não haverá cobrança de pedágio no Estreito de Ormuz, mas de acordo com o Irã uma taxa será cobrada para os navios que cruzam o estreito.

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"Sempre afirmamos que não pretendemos cobrar taxas de trânsito, mas serão cobradas taxas por serviços de navegação, proteção ambiental, seguro de navios e outros serviços necessários", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei.

Até o momento de publicação desta matéria, o governo norte-americano não se manifestou sobre a cobrança de uma “taxa” anunciada pelo porta-voz iraniano. O Irã também não confirmou a volta das navegações no estreito.