Prazo de acordo entre EUA e Irã começa nesta quinta-feira (18), diz Vance

"As negociações finais poderão definir os termos do que acontecerá", afirmou o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance - (crédito: MATT ROURKE / POOL / AFP)

Por Letícia Passos — O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou que o período de 60 dias acordado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, e líderes iranianos tem começo nesta quinta-feira (18/6). Em coletiva realizada na Casa Branca, Vance afirmou: "Eu diria que o período de 60 dias começou oficialmente hoje."

O prazo faz parte do Memorando de Entendimento assinado nesta semana entre Estados Unidos e Irã, que estabeleceu as bases para um acordo de paz e para a normalização gradual das relações entre os dois países.

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Embora o documento já esteja em vigor deste quarta-feira (17/6), diversos pontos considerados centrais ainda precisarão ser negociados antes da assinatura de um acordo definitivo. Os 60 dias mencionados por Vance correspondem a essa etapa de negociações, na qual Washington e Teerã deverão transformar os compromissos gerais previstos no memorando em medidas concretas e detalhadas.

Entre os temas que estão em jogo nesse período estão o cronograma para a suspensão das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, o destino do estoque iraniano de urânio enriquecido, a liberação de ativos financeiros congelados e os mecanismos de verificação internacional para garantir que o Irã não desenvolva armas nucleares. O entendimento também prevê a manutenção da navegação no Estreito de Ormuz e a criação de um fundo bilionário voltado à reconstrução e ao desenvolvimento econômico iraniano.

J.D reforçou que os Estados Unidos mantêm a posição de que o Estreito de Ormuz, fechado pelo Irã, deve permanecer sem pedágios, uma vez que este é o principal corredor marítimo para o transporte mundial de petróleo e gás.

"As negociações finais poderão definir os termos do que acontecerá", disse quando questionado a respeito do pode acontecer ao final do intervalo de 60 dias.

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Ainda durante a coletiva, o republicano disse que o governo deve em breve levar ao Congresso norte-americano os detalhes do acordo firmado com o Irã, mas destacou que o governo acredita ser possível suspender temporariamente as sanções contra o Teerã sem necessidade de aval dos parlamentares.

"Nós nos sentimos bastante confiantes de que podemos suspender temporariamente essas sanções sem recorrer ao Congresso e buscar sua aprovação para isso."

Israel x Irã

Vance complementou que Israel terá que respeitar o processo de paz com o governo iraniano e que ataques em Beirute que matem civis são "inaceitáveis". Segundo o vice-presidente, o acordo também é positivo para os israelenses.