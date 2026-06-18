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Uma centena de guerrilheiros entrega armas em acordo com Petro na Colômbia

Rebeldes da Coordenadora Nacional do Exército Bolivariano (CNEB) devolvem fuzis às vésperas das eleições presidenciais. Desarmamento é parte de negociação com o líder esquerdista Gustavo Petro

Membros da Coordenadora Nacional Exército Bolivariano (CNEB) depõem armamentos na selva colombiana - (crédito: Raul Arboleda/AFP)
Membros da Coordenadora Nacional Exército Bolivariano (CNEB) depõem armamentos na selva colombiana - (crédito: Raul Arboleda/AFP)

A três dias do segundo turno das eleições presidenciais da Colômbia, cerca de uma centena de guerrilheiros entregou as armas em uma região de selva no sul do país, nesta quinta-feira (18/6). A deposição de armas está inserida no âmbito de uma negociação com o presidente de esquerda Gustavo Petro, que faz seus últimos esforços para salvar sua questionada política de paz. A medida é considera o primeiro passo para que os rebeldes possam se instalar em uma zona especial onde esperam consolidar acordos com o governo. O ato também representa o maior avanço da política de "paz total" de Petro, o primeiro governante de esquerda da Colômbia, que tentou sem sucesso negociar com todos os grupos armados do país.

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Vestidos com uniformes camuflados, 99 rebeldes da Coordenadora Nacional Exército Bolivariano (CNEB) deixaram seus fuzis em um grande contêiner com a inscrição "Aposta na vida, cumpro a paz", em meio à selva do departamento de Putumayo, no sul do país. "Estou muito feliz, mal consigo conter a alegria de saber que não vamos mais ficar longe da família", disse à agência France-Presse (AFP) um rebelde, sob condição de anonimato.

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No domingo (21/6), os colombianos elegerão o presidente entre o senador Iván Cepeda, aliado de Petro que promete dar continuidade à iniciativa de paz, e o ultradireitista Abelardo de la Espriella, defensor do fim de qualquer tipo de aproximação com as organizações ilegais. Petro entregará o poder em 7 de agosto.

Os guerrilheiros, dissidentes do acordo de 2016 que desarmou as Farc, são o único grupo guerrilheiro que avança sem contratempos nas negociações de paz com Petro. É "uma mensagem muito forte e muito poderosa para a sociedade colombiana nesta época em que há muito barulho de guerra", afirmou Armando Novoa, chefe da delegação de paz do governo junto a essa guerrilha.

Os rebeldes permanecerão durante dez meses nesse terreno, onde anteriormente havia plantações de coca, aguardando avanços sobre seu desarmamento definitivo e sua situação jurídica.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/06/2026 21:48 / atualizado em 18/06/2026 21:49
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