PGR se posiciona contra suspensão da Lei da Dosimetria no STF

PGR apresentou denúncia ao STF no caso que apura suposta obstrução de investigação ligada ao Comando Vermelho - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou nesta quinta-feira (18) contra a suspensão da chamada Lei da Dosimetria, norma que abre a possibilidade de redução das penas aplicadas aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. O parecer foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), que analisa ações que questionam a constitucionalidade da medida.

As ações foram apresentadas pela Federação PSOL-Rede, pela federação formada por PT, PCdoB e PV, além da Associação Brasileira de Imprensa (ABI). As entidades contestam a validade da lei, promulgada pelo Congresso Nacional após a derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto aprovado pelos parlamentares.

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Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes determinou, em caráter liminar, a suspensão da aplicação da norma até que o plenário da Corte profira uma decisão definitiva sobre a questão. A data do julgamento ainda não foi definida.

No parecer encaminhado ao Supremo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, sustentou que a legislação não pode ser considerada inconstitucional apenas por possibilitar a redução das penas impostas aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, o texto possui alcance geral e não foi elaborado para beneficiar pessoas específicas.

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“A Lei nº 15.402/2026 não individualiza beneficiários, não menciona pessoas determinadas, não se limita formalmente aos fatos de 8 de janeiro de 2023, nem condiciona sua incidência à existência de condenações específicas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal”, argumentou Gonet. No mês passado, a Advocacia-Geral da União (AGU) havia se posicionado em sentido contrário, defendendo a inconstitucionalidade da norma sob o argumento de que os ataques às instituições democráticas exigem uma resposta firme do Estado.