Justiça mantém preso homem que esfaqueou pai por causa de jogo de futebol

Decisão foi tomada pelo Núcleo de Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT) - (crédito: Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Justiça do Distrito Federal converteu em preventiva a prisão em flagrante de Reginaldo de Jesus Lourenço, de 39 anos, acusado de tentar matar o próprio pai, um idoso de 77 anos, em São Sebastião. A decisão foi tomada pelo Núcleo de Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça do DF e dos Territórios (TJDFT), nesta quinta-feira (18/6).

O crime aconteceu dentro da residência da família. De acordo com o processo, o ataque começou após o idoso proibir o filho de assistir a uma partida de futebol da Copa do Mundo na televisão da casa. Armado com uma faca, Reginaldo golpeou o pai na cabeça e na região lombar. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) e levada em estado grave ao Hospital de Base, o que impossibilitou que prestasse depoimento.

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Ao analisar o caso, o juiz destacou a "gravidade concreta" da conduta e o desprezo do agressor pela dignidade humana, ressaltando que a vítima, por ser idosa, não tinha condições de se defender. "A conjugação desses fatores — vítima idosa, ascendente, coabitante, ataque com arma branca em regiões vitais, motivação fútil, estado grave da vítima — desenha um quadro de gravidade concreta que transcende, em muito, a moldura abstrata do tipo penal", fundamentou o magistrado na decisão.

O risco de reiteração criminosa também foi determinante para a manutenção da prisão. O histórico do acusado revela que ele já responde a uma ação penal baseada na Lei Maria da Penha e possui diversas passagens anteriores por crimes da mesma natureza, que acabaram arquivadas por razões processuais.

Diante dos antecedentes e do comportamento agressivo, o tribunal concluiu que nenhuma medida cautelar alternativa, como o uso de tornozeleira eletrônica ou a liberdade provisória, seria suficiente para garantir a ordem pública e a segurança da própria família.

