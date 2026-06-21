Israel diz ter achado túnel com poços de lançamento no Líbano

Segundo comunicado das Forças de Defesa de Israel (FDI), estrutura subterrânea tinha mais de 200 metros de comprimento e abrigava quatro poços de lançamento e doze câmaras com armamento - (crédito: Ilia Yerfimovich/AFP)

Tropas israelenses afirmam ter localizado um extenso túnel subterrâneo com infraestrutura de lançamento de foguetes sob a aldeia de Majdal Zoun, no sul do Líbano, segundo comunicado divulgado neste domingo (21/6) pelo Comando das Forças de Defesa de Israel (FDI). De acordo com o Exército israelense, a descoberta foi feita durante uma operação militar na região, cerca de 10 quilômetros dentro do território libanês.

De acordo com o comunicado, a escavação tinha mais de 200 metros de comprimento e cerca de 25 metros de profundidade, e abrigava quatro poços de lançamento e doze câmaras, entre elas dormitórios e salas destinadas ao armazenamento de explosivos, mísseis antitanque e veículos aéreos não tripulados (VANTs).

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A operação foi conduzida por tropas da 551ª Brigada, sob comando da 91ª Divisão, com participação da Unidade Yahalom, força de engenharia de combate do Exército israelense especializada na detecção e destruição de túneis. O comunicado militar afirma que mais de 50 sítios de infraestrutura ligados ao Hezbollah teriam sido desmantelados na região, incluindo postos de observação e depósitos de armas.

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As FDI informaram ainda que mais de 20 combatentes do Hezbollah foram mortos durante a ação, entre eles mais de dez integrantes da Força Radwan, unidade de elite do grupo libanês.

No comunicado, o Exército israelense classifica a descoberta como evidência de um padrão recorrente: o uso de áreas residenciais para abrigar infraestrutura militar. Segundo as Forças Armadas, a presença do túnel sob uma aldeia civil demonstraria o que chamam de "modus operandi deliberado" do Hezbollah.

A avaliação foi reforçada por Rafael Rozenszajn, major da reserva das FDI e primeiro porta-voz da força para países de língua portuguesa: "A descoberta deste complexo militarizado sob uma aldeia civil ilustra um contraste fundamental: enquanto o Exército de Israel trabalha para proteger a população, desenvolvendo tecnologias de defesa precisas e buscando minimizar danos civis, grupos como o Hezbollah deliberadamente ocultam infraestrutura de lançamento em áreas residenciais", afirmou Rozenszajn.

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"Essa é a escolha que define as operações no Oriente Médio: de um lado, responsabilidade; do outro, exploração da população como escudo. A comunidade internacional deveria estar tão atenta a essas práticas quanto às operações defensivas", diz o porta-voz.

As informações divulgadas neste domingo têm como fonte o comunicado oficial das Forças de Defesa de Israel. Até o momento, autoridades e representantes do Hezbollah ou de autoridades libanesas não se pronunciaram sobre as alegações.

A presença de tropas israelenses na região de Majdal Zoun ocorre no contexto do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, fechado no fim de 2024 após mais de um ano de confrontos transfronteiriços. Desde então, episódios de tensão têm se repetido no sul do Líbano, com Israel afirmando seguir realizando operações pontuais contra o que descreve como remanescentes de infraestrutura militar do grupo libanês na área.