Primeiro-ministro britânico Keir Starmer anuncia renúncia

Keir Rodney Starmer é um político britânico que serve como primeiro-ministro do Reino Unido desde julho de 2024. - (crédito: AFP)

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou que vai renunciar ao cargo nesta segunda-feira (22/06). Além de deixar o posto de chefe de governo, ele também abandonará a liderança do Partido Trabalhista. Starmer informou que já conversou com o rei Charles III para comunicar sua decisão. Com a sua saída, o país chegará à marca de seu 7º chefe de governo em um período de dez anos.

"A pergunta que meu partido está fazendo agora é se estou na melhor posição para nos liderar na próxima eleição geral", disse Starmer. "Ouvi a resposta da minha bancada parlamentar a essa pergunta e aceito essa resposta com serenidade."

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A definição sobre a sucessão deve acontecer nos próximos meses. O novo líder do partido e do país deverá assumir oficialmente o cargo até o retorno dos trabalhos do parlamento britânico, previsto para o mês de setembro.