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REINO UNIDO

Primeiro-ministro britânico Keir Starmer anuncia renúncia

Anúncio do primeiro-ministro é feito após crescente pressão dentro do Partido Trabalhista

Keir Rodney Starmer é um político britânico que serve como primeiro-ministro do Reino Unido desde julho de 2024. - (crédito: AFP)
Keir Rodney Starmer é um político britânico que serve como primeiro-ministro do Reino Unido desde julho de 2024. - (crédito: AFP)

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou que vai renunciar ao cargo nesta segunda-feira (22/06). Além de deixar o posto de chefe de governo, ele também abandonará a liderança do Partido Trabalhista. Starmer informou que já conversou com o rei Charles III para comunicar sua decisão. Com a sua saída, o país chegará à marca de seu 7º chefe de governo em um período de dez anos.

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"A pergunta que meu partido está fazendo agora é se estou na melhor posição para nos liderar na próxima eleição geral", disse Starmer. "Ouvi a resposta da minha bancada parlamentar a essa pergunta e aceito essa resposta com serenidade."

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A definição sobre a sucessão deve acontecer nos próximos meses. O novo líder do partido e do país deverá assumir oficialmente o cargo até o retorno dos trabalhos do parlamento britânico, previsto para o mês de setembro.

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Luiz Felipe

Jornalista e cientista político. Trabalhou na Rádio Senado e no Metrópoles. No Instituto Fala, foi instrutor de ferramentas digitais do Google News. É subeditor do site do Correio Braziliense.

Por Luiz Felipe
postado em 22/06/2026 06:07 / atualizado em 22/06/2026 06:15
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